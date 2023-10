Denon, leider in hoogwaardige audioapparatuur, introduceert vandaag de DP-3000NE platenspeler. Denons nieuwe topklasse direct drive platenspeler belichaamt het vakmanschap en is vervaardigd om muziekliefhebbers hun favoriete vinylplaten te laten beleven in onvergetelijk helder detail.

De DP-3000NE maakt gebruik van componenten van de hoogste kwaliteit voor een zo nauwkeurig mogelijke weergave:

Met een zorgvuldig ontworpen S-vormige toonarm met een geoptimaliseerde tracking. Deze nieuw verbeterde Denon® arm is voorzien van elementgewichtsinstelling, anti-skating compensatie (0-3 g) en een nieuw ontwikkelde armhoogteverstelling (0-9 mm).

De combinatie van donker ebbenhout fineer, een metalen draaiplateau, de toonarm en de bedieningselementen is een prachtige aanvulling op je inrichting. De stevige constructie en dempende voeten bieden de rigide basis die nodig zijn om muziek gedetailleerd en zonder resonanties weer te geven.

Het direct drive ontwerp zorgt voor een constante draaisnelheid zonder fluctuaties en is vrijwel onmiddellijk op de juiste snelheid. Geen riem die slijt en vervangen moet worden.

De uitgebreide instelmogelijkheden maken het gebruik van verschillende MM- of MC-elementen mogelijk.

Met selecteerbare snelheden van 33 1/3 toeren, 45 toeren en 78 toeren.

De DP-3000NE wordt geleverd met een prachtige, kristalheldere afneembare stofkap.

De DP-3000NE is beschikbaar in oktober 2023 via geselecteerde Denon dealers