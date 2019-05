Onze waskennis staat onder druk. De jarenlang proefondervindelijk verzamelde wijsheden over stoffen en temperaturen, overgedragen van generatie op generatie, raken in vergetelheid. Want de tijd voor het huishouden is meer dan ooit beperkt. Maar wat als de wasmachine al die kennis zelf heeft?

Huishoudelijke taken geraken steeds meer verdrongen op het prioriteitenlijstje. Carrières, hobby’s, familie en vrienden,… krijgen voorrang. En dat brengt een nieuwe soort stress met zich mee, want het huishouden moet in minder tijd gebeuren. De vele vragen die iedere wasmand bijvoorbeeld oproept – Welke temperatuur? Welk programma? Veel of weinig wasverzachter? – moeten nu snel, snel afgehandeld worden. Toch ziet de toekomst van het wassen er zo rooskleurig uit als witte was die samen met een rode sok gewassen werd. De wasmachine van de toekomst doet het denkwerk namelijk zelf.

Twee vragen

De nieuwe W Collectie Wasmachine van Whirlpool stelt je twee simpele vragen: ‘Welk type stof?’ en ‘Hoe wil je wassen (snel, traag, normaal, reinigend, of intens)?’. De rest zoekt de wasmachine zelf uit. Op de MySmartDisplay krijg je meteen het ideale programma te zien. Kies je vaak hetzelfde programma? De wasmachine onthoudt dat, waardoor je de volgende keer sneller kunt kiezen.

De wasmachine weet hoeveel wasmiddel nodig is

Het is zelfs niet meer nodig om bij iedere wasbeurt wasmiddel en wasverzachter toe te voegen. De wasmachine heeft twee containers om wasmiddel en -verzachter voor vijftig wasbeurten in op te slaan. Op basis van de hoeveelheid was, het type en het programma berekent de wasmachine zelf hoeveel er nodig is per wasbeurt. Dat gebeurt via het 6TH SENSE PrecisionDose systeem.

Slimme technologieën

Het is niet de enige slimme technologie in de W Collectie Wasmachine: de noemer 6TH SENSE bundelt de sensoren en technologieën die van deze wasmachine een slimmerik maken. Zo is er naast het 6TH SENSE PrecisionDose ook 6TH SENSE Freshcare, dat toelaat de was tot zes uur na het wasprogramma in de trommel te laten zitten. Het systeem activeert automatisch een draaicyclus: zachte draaibewegingen in combinatie met stoom die in de trommel wordt geblazen, zorgen ervoor dat bacteriën niet kunnen groeien. En zo blijven ook geurtjes weg.

Gebruik je smartphone om te wassen

Met de 6TH SENSE Live App heb je ook controle over de was als je niet thuis bent. Je kunt de wasmachine perfect bedienen vanop afstand met je smartphone of tablet. Het enige wat je nog zelf moet doen, is de was in de trommel steken. Kies zelf wanneer je de wasmachine start, waar je ook bent. Of wees meteen op de hoogte als de was klaar is.

En dan is er nog het design. Met een deur die van rand tot rand loopt, oogt de W Collection Wasmachine indrukwekkend. Bovendien zorgt deze extra grote deuropening voor meer gemak bij het laden en leeghalen van de trommel.