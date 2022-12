De televisie als symbool voor communicatie en globalisering. Dat was destijds de reden waarom het toestel op 21 november zijn eigen World Television Day kreeg. Vandaag vertegenwoordigt televisie zoveel meer: vrijheid, persoonlijkheid, connectiviteit, technologie en entertainment. ‘Weinig sectoren zijn zo disruptief als de televisiesector’, bevestigt Johan Van Campenhout, product manager TV bij Samsung Electronics Benelux.

Ons kijkgedrag verandert, onze toestellen veranderen, onze verwachtingen worden steeds groter. Over televisie heeft bovendien iedereen een mening. Over de programma’s, over de grootte van het beeldscherm en de helderheid van de kleuren of over streaming apps en abonnementsformules. Als product manager TV bij Samsung Electronics Benelux beleeft Johan Van Campenhout boeiende tijden: ‘Televisie levert altijd geanimeerde gesprekken op.’ (lacht)

Een sector in beweging is het minste dat we kunnen zeggen. Hoe goed doet de tv-markt het nog?

​Johan Van Campenhout: ‘We ondervinden natuurlijk ook de impact van de energiecrisis. Er wordt dit jaar ongeveer 20 procent minder televisies verkocht vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Maar natuurlijk waren 2020 en 2021 twee “grand-cru” jaren voor de verkoop in België. Tijdens de lockdowns bleek de televisie voor heel wat mensen de ideale afleiding te zijn thuis. Vergeleken met het pre-covid tijdperk is de tv-markt in 2022 eigenlijk min of meer op hetzelfde niveau gebleven. Dus zo slecht is het nu ook weer niet gesteld.

Wat overtuigt consumenten vandaag de dag het meest om een televisie te kopen?

​‘Uit eigen onderzoek weten we dat een consument gemiddeld gezien om de zeven à acht jaar een nieuwe tv aankoopt. Via marktonderzoek of op de winkelvloer zelf komen we te weten wat hem of haar overtuigt om precies dié tv aan te kopen. Heel interessant natuurlijk, want sommige features vinden wij als fabrikant gewoon normaal, terwijl de consument die als doorslaggevend ervaart. Smart tv is daar een goed voorbeeld van. Heeft de tv apps? Kan ik VTM GO, VRT MAX, RTBF Auvio of Netflix rechtstreeks via een app op de TV bekijken? Hier zetten we nu bij Samsung harder op in. Neem bijvoorbeeld de 4K tv of smart tv met streaming apps, daar was zeven jaar geleden nog amper sprake van. Maar vandaag vertegenwoordigen die toestellen het overgrote aandeel van onze totale verkoop. Daarnaast spelen uiteraard het beeldformaat, de prijs, het displaytype en de beeldkwaliteit een grote rol bij het aanschaffen van een nieuw televisietoestel.’

Samsung is al 16 jaar onafgebroken dé marktleider voor televisies. Hoe komt dat, denkt u?

​‘We zijn enorm sterk in innovatie. De eerste smart tv, de eerste 3D tv, de eerste curved tv, de eerste OLED tv met Quantum Dots … Samsung is echt pionier in de sector. Neem nu onze QLED en Neo QLED tv’s, die zowel ‘s avonds in het donker als bij klaarlichte dag een heel helder beeld geven. Die Q staat voor Quantum Dots, dat zijn kleine nano kristallen die het licht ombuigen in een bepaalde kleur zonder in te boeten op helderheid. Ze garanderen 100% kleurvolume. Samsung was destijds de eerste fabrikant die deze technologie op grote schaal toepaste. En nu, heel recent, hebben we ook onze eerste OLED tv met Quantum Dots op de markt gebracht. Aan de verkoop van deze toestellen merken we dat de consument echt zat te wachten op die vernieuwde OLED technologie van Samsung.’

Het fenomeen ‘tv kijken’, is de voorbije jaren enorm veranderd… De tijd van met z’n allen thuis blijven om naar een bepaald programma te kijken, is al lang voorbij.

​‘Ja, we zien heel wat nieuwe trends en gedragswijzigingen. Sinds 2020 hebben onze tv’s nieuwe smart features gekregen die specifiek inspeelden – en spelen – op de tijdsgeest van de vele lockdowns. Voor de thuiswerkers introduceerden we Samsung Workspace waarmee je draadloos de content van je pc kan weergeven op je tv. Maar ook voor sport en ontspanning kan je vandaag op een Samsung tv je gading vinden dankzij bijvoorbeeld fitness apps om thuis te sporten. Daarnaast verdrukt het groeiende gebruik van streaming apps voor een deel het ‘klassieke’ lineair kijken. De grootste tv-zenders hebben tegenwoordig een app onze smart tv’s. Deze week nog kwam in het nieuws dat de groep van zogenoemde “cordcutters” of “kabelknippers” alsmaar groter wordt. Geen digitale set-top-box meer dus maar content via een app in de huiskamer brengen, da’s de toekomst voor de telecomoperatoren, lijkt me.’

En de thuisgamers?

​‘Gaming was al hot, en is er alleen maar hotter op geworden. Bijna iedereen is tegenwoordig ‘gamer’. Uit het Digimeter rapport van imecblijkt dat 57 procent van de Vlamingen de laatste maand wel eens heeft gegamed. Deze groep is dus enorm. Daarom zie je ook steeds meer gaming-gerelateerde technologieën en features verschijnen op onze tv’s: VRR (Variable Refresh Mode), Freesync Premium Pro, Game Bar onderaan in beeld die alle gaming settings binnen handbereik brengt en je realtime info geeft over bijvoorbeeld aantal frames per seconde. 4K@120Hz ondersteuning is al beschikbaar op quasi alle QLED, Neo QLED en OLED TV’s. Dit jaar gaan we zelfs verder en bieden we binnen bepaalde series ondersteuning voor 4K@144Hz, ongezien voor een tv. Hiermee spreken we zelfs de groep hardcore gamers aan. Maar wat echt cool is en iets is waar ik persoonlijk heel hard in geloof, is cloud gaming. Dit jaar sloegen Microsoft en Samsung de handen in mekaar om de Xbox app naar Samsung Smart tv’s te brengen. Via de app op onze tv’s heb je toegang tot meer dan 100 Xbox games. Het enige wat je nodig hebt is een 2022 Samsung tv, een (Xbox) controller die je draadloos koppelt met de TV, een Xbox Game Pass Ultimate abonnement en een goede internet connectie. Dit maakt gaming makkelijk toegangkelijk én goedkoop.’

Nog een trend: volgens datzelfde rapport heeft 80 procent van de Vlaamse gezinnen drie of meer connected smart devices.

​‘Klopt. Connectiviteit is dé toekomst. SmartThings, het open smart platform van Samsung, is compatibel met een hele resem aan smart devices van Samsung, maar ook van andere merken zoals Philips, Sonos, Bose, Yale, Google, Alexa, Ring, etc. Sinds de 2022 lijn is de SmartThings hub geïntegreerd in de tv, wat wil zeggen dat je op je tv een plattegrond van je woning kan tevoorschijn toveren met daarop de status van al je connected devices. Vanuit dit scherm kan je ook alle geconnecteerde toestellen bedienen. Enkele typische voorbeelden: iemand belt aan met je slimme deurbel, je krijgt een pop-up op je tv met beeld van de persoon die voor je deur staat. Of: je wasmachine in de kelder is klaar met de wasbeurt en stuurt een pop-up naar je tv om dat te melden. Zo zijn er wel honderden scenario’s te bedenken waar je Samsung tv het epicentrum wordt van je SmartThings ecosysteem.’

Ook het uiterlijk van televisietoestellen is enorm geëvolueerd. Geen plantje meer op de dikke beeldbuis, maar dunne, elegante schermen die opgaan in het interieur.

​‘Design en personificatie liggen mij heel nauw aan het hart. Zelf ben ik enorme fan van The Serif met zijn eigenwijs design, die ik thuis gebruik als tweede tv. The Serif is de grondlegger van wat we vandaag de Lifestyle tv categorie noemen: tv’s waar design, uniciteit en decoratie centraal staan. Het design van The Serif is van de hand van de bekende broers Bouroullec die onder andere voor designmerken als Alessi en Vitra ontwerpen. Ook The Frame beantwoordt aan de nieuwe tendens om van je tv een stijlicoon te maken. Eigenlijk valt hij op door niet op te vallen. (lacht) Hij wordt namelijk een schilderij of foto als je hem uitzet. Veel mensen willen enerzijds een grote tv in huis halen, maar anderzijds willen ze er geen al te prominente plek aan geven in hun mooie interieur. The Frame is het ideale compromis’

Is dat nog steeds zo? Halen mensen steeds grotere televisies in huis?

​‘Zeker! Waar vijf jaar geleden slechts de helft van ons gamma een 75” formaat had, is dat formaat nu beschikbaar in nagenoeg alle series. Zelfs het 85” formaat is beschikbaar in de meeste series en we hebben ook een 98” model. Dat is een televisie met een totale breedte van meer dan twee meter en een schermdiagonaal van 249 centimeter! We zien duidelijk een substantiële shift in de markt naar grote beeldmaten. In 2021 werden in België zes keer zoveel 75” en grotere tv’s verkocht vergeleken met 2018. Een cliché dat ook steeds klopt is dat de vraag naar grote beeldmaten toeneemt tijdens een EK of WK voetbal. Dit hebben we nu al gemerkt in de aanloop naar het WK in Qatar.’

Zit er volgens u een grens op hoe meeslepend de kijkervaring kan of moet zijn?

​‘Hoe groter het scherm, hoegroter de emotie… Dat vind ik wel. Dat is ook één van de redenen waarom mensen naar de cinema gaan, toch? Een grote tv zal je altijd meer in de actie trekken dan een kleine 50” tv. Er bestaan allerhande modellen om te berekenen hoe groot je tv mag zijn ten opzichte van de kijkafstand. Deze modellen zijn een goede richtlijn, maar persoonlijk vind ik de maximale grootte van je televisie niet echt uitmaken. Kies vooral de maat waar je jezelf goed bij voelt en die ook bij je woonkamer en levensstijl past. Heb je een grote vlakke muur ter beschikking en zit je op meer dan 2,5 meter afstand? Dan is er volgens mij geen limiet: 65”, 75” of zelfs 85”, waarom niet? (lacht) Onze designs zijn er op voorzien dat er zo weinig mogelijk storende elementen zijn tijdens het kijken: minimalistisch, geen opzichtig Samsung logo en randen die tot een absoluut minimum beperkt zijn. Ons vlaggenschip model, de Neo QLED 8K QN900B gaat hier het verste in. Met zijn Inifinity Screen, of randloos design, is meer dan 99% van wat je ziet ook écht beeld. De metalen rand is super fijn en erg mooi afgewerkt.’

Ik las ergens The future of Tv tech is big and bright. Bent u het daar mee eens?

​‘Absoluut! Ik zou het niet beter kunnen uitdrukken. En ik zou zelfs een woord toevoegen: clear! Het geluid is de helft van de beleving. Hou je zoals ik van films of de betere Netflix serie, dan wil je daar gewoon goed geluid bij hebben. Daarom hebben we de afgelopen jaren extra luidsprekers toegevoegd in onze Neo QLED en OLED tv’s. Onze top modellen hebben luidsprekers onderaan, aan de zijkant en zelfs bovenaan en ondersteunen allen Dolby Atmos. Ondanks het feit dat televisies steeds dunner worden, zou ik durven stellen dat het geluid er bij Samsung tv’s niet op achteruit is gegaan, integendeel! Wil je écht pur sang emotie, kan je altijd een soundbar toevoegen. Samsung heeft een hele brede range aan soundbars: van compacte soundbars zonder subwoofer tot ware Cinematic soundbars met Dolby Atmos en 11.1.4 kanaal configuratie. Dolby Atmos is dé meest geavanceerde geluidsnorm voor bioscoop, waarbij je niet alleen geluid vooraan, opzij en achteraan ervaart, maar ook van boven af. Een 3D-geluidservaring als het ware. In de bioscoopzalen doen ze dit door tientallen luidsprekers zorgvuldig doorheen de zaal te hangen. Iets wat je thuis niet wil of kan. Wij pakken het dus pragmatisch aan: door in de soundbar de speakers heel zorgvuldig te plaatsen en naar de muur of plafond te richten, lijkt het geluid van boven of van opzij te komen. Een techniek die echt verrassend goede resultaten oplevert. We werken hiervoor sinds enkele jaren samen met het Samsung Audio Lab in California, waar we beroep kunnen doen op de beste sound engineers.’

Even de technische tour op: hoe stel ik mijn tv best in om de meest heldere kleuren te ervaren?

​‘Helderheid wordt alsmaar belangrijker in de wereld van tv. HDR-beelden (High Dynamic Range, nvdr) zijn niet meer weg te denken uit de filmindustrie. Regisseurs hechten hier alsmaar meer belang aan in productie en post-productie. Als fabrikant van tv’s is het onze missie om die film of die serie bij de mensen thuis te brengen exact zoals de regisseur het heeft bedoeld. Daarom hebben onze Neo QLED en OLED tv’s de zogenaamde Filmmaker Mode. Simpel uitgelegd is dit een beeldinstelling die films of series weergeven zoals de maker het heeft bedoeld. Deze instelling is tot stand gekomen uit een alliantie tussen enkele grote tv-merken, filmmakers en grote filmstudio’s uit Hollywood. Als iemand me vraagt hoe een tv best wordt afgesteld, dan is dus Filmmaker Mode altijd mijn straight-forward antwoord. Om HDR-beelden goed te kunnen weergeven heb je best een hoge piek helderheid onder de kap zitten. Onze Neo QLED tv’s die gebruik maken van Mini-LED’s verspreid over verschillende dimming zones zijn hier de absolute uitblinker in. De topmodellen Neo QLED 8K halen een piekhelderheid tot 4.000 nits. Ter vergelijking, een ‘gewone’ LCD tv zal nog niet aan 1.000 nits komen.’

Welke technologische ontwikkelingen ziet u nog in de toekomst? Meer flexibele schermen?

​‘Kijk, innovaties zoals flexibele of oprolbare schermen zal je altijd te zien krijgen op de grote elektronicabeurzen zoals IFA in Berlijn of CES in las Vegas. Dit zijn vandaag de dag nog prototypes. Ik geloof zeker dat deze goede toepassingen zullen kennen, maar het is nog te vroeg. Onder ‘flexibel’ zou ik wel The Sero durven benoemen. Een lifestyle tv die we in 2020 uitbrachten en die voornamelijk gericht is op Gen Z. The Sero (‘verticaal’ in het Koreaans) kan je zien als een synergie tussen onze TV divisie en Mobile divisie. Het is de allereerste televisie die verticale content over het volledige scherm kan weergeven. Het beeldscherm draait letterlijk van horizontale naar verticale positie als je je smartphone draait. Er is namelijk een gigantische zee aan verticale content beschikbaar. Denk aan Tik Tok, Instagram, Facebook, Youtube, etc… platformen waarop Gen Z uren per dag spendeert. Deze jongeren beleven content op een heel nieuwe manier. En dat is precies de uitdaging die elke dag voor ons ligt: inspelen op veranderend tv-gebruik en op de verwachtingen van de nieuwe generaties. Ons motto is dat Samsung voor iedereen een televisie heeft. Ongeacht het gebruik of de behoefte van de consument. En dankzij technologische innovaties kunnen we die belofte ook jaar na jaar waarmaken.’