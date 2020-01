Dali zet verder in op actieve luidsprekers met de nieuwe Rubicon C-speakers. Net zoals bij de Callisto gebruikt Dali de Sound Hub die optioneel met BluOS kan worden uitgerust.

Luidsprekerfabrikanten moeten mee met hun tijd, en dat heeft Dali al in 2017 goed ingezien met de lancering van de actieve luidsprekers Callisto. Nu krijgt ook de high-end Rubicon reeks actieve tegenhangers.

Het Rubicon C audiosysteem biedt moderne hifi op hetzelfde kwaliteitsniveau – of zelfs hoger – dan de originele Rubicon serie. Dat is mogelijk vanwege de combinatie van luidsprekers en behuizing van de originele passieve serie, de versterker-technologie van de Callisto serie en de draadloze audioverbinding met de Dali Sound Hub.

Er zijn twee actieve luidsprekers: de vloerstaander Rubicon 6 C en de boekenplankspeaker Rubicon 2 C, telkens beschikbaar in drie kleuren (Hoogglans Wit, Hoogglans Zwart en Walnoot). Elke speaker bevat twee ingebouwde 250W Klasse D-versterkers en een Burr Brown DAC die 24-bit/96kHz audio decodeert.

De centrale Dali Sound Hub bevat alle mogelijke aansluitingen die vandaag een rol spelen zoals Bluetooth (AAC, Apt-X HD), analoge ingangen, optische en coaxiale ingangen en USB.

Optioneel kan je de Sound Hub voorzien van een BluOS-module (NPM-1) en hem zo streaming- en multiroom-mogelijkheden geven, inclusief muziek in hi-res audiokwaliteit. De Callisto-luidsprekers kunnen zo ook in een breder BluOS-multiroomsysteem worden opgenomen. De Hub kan trouwens overweg met MQA.