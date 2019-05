De groep EPC-Familia bezit meer dan 100 apotheken in België, waaronder de recentelijk geopende vestiging van Ben-Ahin. Deze apotheek streek neer in een oud restaurant op een strategisch punt tussen het centrum van Hoei en de nieuwe industriële zone van de stad.

Grote renovatiewerken zorgden ervoor dat de sombere en koude ruimte van weleer omgevormd werd tot een gezonde en warme plek. De grootste uitdaging van dit project bestond erin klimaatoplossingen te installeren in een oud gebouw, waar de nodige technische infrastructuur niet voorzien was. Daikin SuperDealer A. Grommet stond in voor de werkzaamheden.

De gekozen HVAC-installatie van Daikin werkt met het koelmiddel R32, dat de efficiëntie van de installatie verhoogt, met een lager energieverbruik als gevolg. De Mini VRV IV-warmtepomp is bijzonder geschikt voor toepassingen in het centrum van de stad. Het beschikt over alle functies van een standaard VRV-systeem, maar dan in miniatuurversie. Het systeem biedt de mogelijkheid voor een variabele koeltemperatuur, en bezit een volledig invertergestuurde compressor.

Aan de ingang van de apotheek zijn ultradunne satellietmodellen gebruikt, van 24,5 cm dik en met een geluidsproductie van slechts 25 dB(A). Voor de achterkamer viel de keuze op Fully Flat-cassettes van 60×60, door hun hoog comfortniveau en eenvoudige installatie. Deze cassette is uitgerust met bewegingssensoren, en werkt erg stil (25 dBA). Het toestel biedt de mogelijkheid om de luchtstroom aan te passen aan de activiteit in de ruimte, om zo eventuele tocht te vermijden.

Geïnstalleerde Daikin-apparaten:

Daikin RXYSQ 5T8Y: Mini VRV IV-warmtepomp

Daikin FXSQ50A: Ingebouwd plafondmodel met middelhoge externe statische druk

Daikin FXSQ32A: Ingebouwde VRV

Daikin FXZQ32A: Compacte cassette 600*600

Daikin FBA50A: Ingebouwde Inverter-warmtepomp

Daikin RXM50M9: Werkt met het koelmiddel R32

