Deze nieuwe VRV-oplossing is niet alleen toonaangevend op het vlak van installatie, gebruiksgemak en transport, maar integreert ook het koelmiddel R-32.

Hierdoor beschikt het toestel over een lager CO²-equivalent. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) ligt 68% lager dan de R-410A-varianten en er is 10% minder koelmiddelvulling nodig. Het koelmiddel R-32 is bovendien eenvoudig te hergebruiken en te recycleren, wat resulteert in een uitstekende duurzaamheid over de hele levenscyclus.

Daikin startte al in 2012 met de eerste toestellen op R-32. Doorheen de jaren volgden de andere splitunits, het gamma Sky Air toestellen en de Daikin Altherma warmtepompen. En nu is het dus de beurt aan de Mini VRV 5S.

Het ontwikkelen van een echt flexibel VRV-systeem met R-32-koudemiddel bracht echter enkele uitdagingen met zich mee, aangezien de koudemiddelhoeveelheden van VRV-systemen hoger zijn dan in de eerder gelanceerde Daikin Split- en Sky Air-systemen.

De VRV 5 S-serie is verkrijgbaar in een reeks van 4-5 en 6 pk, beide met een- en driefasige voeding en kan gecombineerd worden met de Round Flow- en Fully Flat-cassettes van Daikin, evenals met een reeks verborgen plafond- en wandbinnenunits.