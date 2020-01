De nieuwe design wandmodellen in de Stylish-reeks zijn nu verkrijgbaar in volledig zwart. Met een diepte van 185 mm zijn ze bovendien één van dunste designmodellen op de markt.

Het vernieuwde en uitgebreide gamma Stylish lucht/lucht warmtepompen zal voor het eerst te bewonderen zijn op Batibouw 2020. De Stylish warmtepompen werden twee jaar geleden geïntroduceerd binnen het gamma Daikin split airconditioningssystemen.

Naast de gloednieuwe zwarte versie krijgen twee bestaande modellen, in zilver en zwarthout, een facelift. Zo krijgt de volledige omkasting eenzelfde kleur. Voorheen waren de zijpanelen zwart. De witte versie was al volledig omhuld in het wit.

De Stylish lucht/lucht warmtepompen, die werken met koelmiddel R32, zijn energiezuinig en halen seizoensrendementwaarden tot A+++. Gecombineerd met een weektimer en een functie die de warme of koude lucht richt naar de zone in de kamer waar dat het meest nodig is, kunnen nog betere energieprestaties behaald worden.

En omdat het perfecte comfort niet enkel afhangt van de temperatuur maar ook van de luchtvochtigheid, creëert de Stylish een zo optimaal mogelijk evenwicht tussen de temperatuur en luchtvochtigheid in elke ruimte. Het systeem verwijdert ook stofdeeltjes, allergenen en geuren voor een schone en gezonde binnenlucht.

Met een geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A) garandeert het toestel een fluisterstille werking. Voor extra comfort en een optimaal gebruiksgemak is de unit ook uitgerust met de Daikin Online Wifi Controller. Zo kan je met een app de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus bedienen.

