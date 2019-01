Ook strijktrends zijn onderhevig aan de tijdsgeeft. In een tijd waarin er voor zowel elke ervaring een (al dan niet digitale) dienst bestaat, wordt ook strijken een steeds minder populaire klus, die vele Belgen graag links laten liggen. 22% van de Belgen geeft zelfs aan een regelrechte hekel te hebben aan strijken. Een opmerkelijke stijging ten opzichte van 17% in 2016. We kopen kleren die niet gestreken moeten worden of we besteden het uit. Vast staat dat de Belg er steeds minder tijd aan besteedt.

Strijken kent ook steeds minder een vast moment. Meer en meer Belgen geven aan de strijk uit te stellen tot wanneer ze een bepaald kledingstuk nodig hebben. Dit ‘ad-hoc’-strijken gebeurde in 2016 bij 59% van de respondenten, dit jaar is dat gestegen naar 79%. Wie toch nog een vast strijkmoment inlast, doet dat het vaakst op zondag. Vooral bij jonge gezinnen is zondag er populair. Zij staan bovendien voornamelijk ‘s avonds achter hun strijkplank.

Mannen zijn de afgelopen jaren minder gaan strijken

Bijna 70% van de ondervraagde Belgische mannen geeft aan dat hun partner vaak of altijd strijkt. Nog eens 60% doet zelfs nooit de strijk. De vrouwen bevestigen dat ook. Er is dan ook een duidelijke evolutie merkbaar in het strijkgedrag van mannen en vrouwen. Mannen zijn minder gaan strijken de afgelopen jaren. Waar in 2016 nog 24% van de mannen aangaf af en toe zelf te strijken, is dat nu slechts 13%.

Onderbroeken worden niet gestreken

We vinden het bovendien steeds minder erg als anderen hun kledij duidelijk ongestreken is. Slechts 35% van de respondenten zegt zich eraan te storen. Waarvoor kruipt de Belg dezer dagen dan wél nog achter zijn strijkplank? Ondergoed strijken we in ieder geval steeds minder. Slechts 10% doet daar nog aan mee. Strijken gaat bovendien vaak gepaard met wat ontspannende afleiding. Bovenaan het lijstje staat tv kijken, gevolgd door luisteren naar de radio, muziek en praten. Vooral jongere generaties combineren strijken graag met andere activiteiten. In 2016 was radio nog het favoriete medium tijdens het strijken.

De wasplaats is verleden tijd

Vandaag de dag strijken we het liefst in onze woonkamer, dat bevestigt de helft van de ondervraagde Belgen. Vrouwen (21,8%) strijken significant meer in de keuken dan mannen (14,8%), zij verkiezen dan weer de slaapkamer. Omdat er vaak geen aparte ruimte in huis meer voorzien is voor de strijk, hecht de Belg ook belang aan de plaats die zijn strijkplank en strijktoestel inneemt. 50% van de strijkende Belg vindt de grootte van het strijktoestel dan ook een belangrijke eigenschap bij de aankoop ervan.

