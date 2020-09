De Samsung Airdresser is een hoogtechnologisch snufje dat bacteriën, virussen en allergenen verwijdert*, geurtjes aanpakt en je kleding opfrist. Sinds midden juli pronkt zo’n exemplaar ook in de Gentse vestiging van Café Costume, een jong Vlaams maatpakkenbedrijf. “Wij hebben de grootste van de zeven vestigingen en kregen de stoomkast als test. Na vier weken ben ik fan”, vertelt Maxime Gheysen, Store Manager in Gent.

Café Costume maakt alles op maat; pakken, jassen, broeken, mantels, hemden en sport- en jachtkledij. “Niets hier is prêt-à-porter, behalve onze accessoires,” steekt Maxime van wal. “We hebben twee à drie pasreeksen in de meest courante maten. De Samsung AirDresser gebruiken we op een drukke dag dan ook tot vijf keer – ongeveer één keer na elke klant.”

Klanten zijn fan, medewerkers winnen tijd

“De mensen horen en zien dan ook dat we veiligheid en hygiëne au sérieux nemen. Verder is de kast heel praktisch en staat ze goed in ons interieur. We gebruiken ze dagelijks in cyclussen van 20 tot 40 minuten – zowel voor onze courante pasreeksen als voor onze accessoires zoals schoenen, dassen en strikjes. Later dit jaar steken we ook schooluniformen en zwaardere en wollen stoffen in de Samsung AirDresser,” blikt Maxime vooruit.

“Vóór we de Samsung AirDresser hadden, brachten we een serie kleding om de twee-drie weken naar de stomerij en stoomden we vaak ook zelf manueel onze kledingstukken. De AirDresser neemt beide zaken op zich, waardoor we per maand ongeveer 15 uur minder manueel moeten stomen en tussen de €200-250 aan stomerijkosten besparen. Persoonlijk vind ik het een goede investering en raad ik het ook aan onze andere filialen aan,” besluit hij.

Anneleen Ceuppens, Product Manager Home Appliances bij Samsung Electronics Benelux, is tevreden met Café Costume’s eerste ervaring met de Samsung AirDresser: “De AirDresser verfrist en reinigt in sneltempo. Het verwijdert met stoom onder andere stof, pollen, allergenen en onaangename geuren – langs zowel de binnen- als buitenkant van de kledij of schoenen. Erg handig dus voor maatpakkenbedrijven én voor particulieren die vaak pakken dragen.”

Kom alles te weten over de Samsung AirDresser:

* Verwijdert: 1) 99,9% van 4 virussen (adenovirus, influenza en herpesvirus) gebaseerd op tests door het laboratorium van de Universiteit van Korea met een Sanitize-programma 2) 99,9% van 2 soorten bacteriën (E.coli en S.aureus) met een Sanitize-programma 3) 99% van gassen die geurtjes veroorzaken (isovaleriaanzuur: zweet, 4-ethenylpyridine: tabak, valeraldehyde: voedsel, bijv. van gegrild vlees en tetrachloorethyleen: chemisch reinigen) gebaseerd op tests door Intertek met een normaal programma. 4) 99% van schadelijke stoffen (perchloorethyleen) gebaseerd op tests door Intertek met een normaal programma. Individuele resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikssituatie. Doodt: 1) 100% huisstofmijt, gebaseerd op tests door Intertek / BAF-certificering met een Sterilization Sanitize-programma.