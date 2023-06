Bowers & Wilkins is zuinig op de naam Signature en behoudt deze uitsluitend voor de meest exclusieve, significant geüpgradede versies van zijn gewone luidsprekers en technieken. Daarom mochten sinds de oprichting van het merk in 1966 slechts zeven luidsprekerseries de prestigieuze aanduiding Signature dragen.

De nieuwe Bowers & Wilkins 801 D4 Signature en 805 D4 Signature bouwen voort op een erfgoed dat teruggaat tot de veelgeprezen Silver Signature-luidspreker uit 1991, ontwikkeld als postuum eerbetoon aan John Bowers, de oprichter van het bedrijf. De nieuwe modellen versterken de toch al uitzonderlijke prestaties en esthetische benchmarks van de 801 D4 en 805 D4-modellen waarop ze gebaseerd zijn. Aan de modellen zijn zorgvuldige upgrades van de componenten en luxueuze, prachtige nieuwe afwerkingen toegevoegd.

De nieuwe 801 D4 Signature en 805 D4 Signature vertegenwoordigen het summum van de huidige denkwijze en het actuele design van Bowers & Wilkins en kunnen daarom worden gezien als de nieuwe topmodellen onder de luidsprekers van Bowers & Wilkins

Een nieuw statement op het gebied van vloerstaande luidsprekers

Het grootste model in het nieuwe Signature-assortiment is de 801 D4 Signature, een krachtige vloerstaande driewegluidspreker die voortbouwt op de specificaties van de iconische 801 D4 zoals die te vinden is in de Abbey Road Studios. De 801 D4 Signature is gebaseerd op de Diamond Dome tweeter en Continuum™ ConeFST™ driver voor het midden van Bowers & Wilkins met daaraan toegevoegd krachtige dubbele 250 mm (10″) Aerofoil Cone basdrivers met, ten opzichte van de 801 D4, geüpgradede en verbeterde magneten voor de motorsystemen. Hij is ook voorzien van een radicaal verbeterde aluminium bovenplaat onder de Turbine Head midrange-behuizing. Dit nieuwe ontwerp met zijn nieuwe, geoptimaliseerde skeletstructuur en zorgvuldig geplaatste beperkt ongewenste resonantie vanaf de bovenkant van de behuizing tot een minimum. Dit voegt nog meer transparantie en openheid in het middenbereik toe aan de toch al ongekende prestaties van de 801 D4.

De poortuitgang op de 801 D4 Signature is op vergelijkbare wijze geüpgraded: hij is gemaakt van gegoten aluminium om hem stijver en stiller en minder gevoelig voor ongewenst poortgeluid te maken. In combinatie met de vernieuwde Aerofoil Cone-basdrivers zorgt dit voor een nog schonere en meer accuraat klinkende geluid laag met minder vervorming.

Evenals bij eerdere Signature-modellen is de crossover van de 801 D4 Signature zorgvuldig geüpgraded met nieuwe en opgewaardeerde bypass-condensatoren voor elk element van de constructie. Dit verbetert de transparantie nog meer. Tot slot introduceert de 801 D4 Signature nieuw, met behulp van FEA geoptimaliseerde tweetergrillgaas, wat voortbouwt op de toch al indrukwekkende transparantie van bestaande luidsprekers van Bowers & Wilkins. Dit nieuwe gaas biedt een superieure combinatie van stijfheid en transparantie waardoor

het geluid van de Diamond Dome tweeter nog energieker de ruimte in komt, terwijl het membraan tegen ongewenste schade wordt beschermd.

Onze meest hoogwaardige standmount luidspreker ooit

De 805 D4 Signature stelt nieuwe normen voor capaciteit en prestaties in een kleiner, meer ruimtevriendelijk formaat dan zijn imposante broer. Evenals bij de grotere 801 D4 Signature het geval is, is de grille van de 805 D4 Signature geheel vernieuwd voor meer openheid en transparantie en is de crossover van nieuwe bypasscondensatoren voorzien. Daarnaast verbetert een volledig nieuw motorsysteem de prestaties van de 165-mm (6,5″) bas-/middentonendriver voor een strakkere weergave van het midden en verlengde bas. Tot slot is de aluminium bovenplaat mechanisch herzien om ongewenste geluiden en trillingen vanaf de constructie verder te beperken.

Een viering van exclusiviteit

Om hun prestigieuze positie binnen het portfolio van Bowers & Wilkins duidelijk aan te geven, zijn zowel de 801 D4 Signature als 805 D4 Signature uitsluitend met twee exclusieve nieuwe afwerkingen verkrijgbaar. De Midnight Blue Metallic lak is dezelfde als die op de iconische Nautilus-luidspreker, met in totaal elf verf- en laklagen die machinaal worden gepolijst. Zonder de uithardingstijd mee te rekenen kost alleen het aanbrengen van de verf al meer dan 18 uur. De Midnight Blue Metallic luidsprekers hebben bovendien nog een speciaal ontwikkelde blauwe Leather by Connolly-afwerking op de bovenplaat.

Als alternatief zijn beide modellen ook leverbaar met een speciale California Burl Gloss houtfineerafwerking, met een uniek nerfpatroon en een luxe hoogglansafwerking, in combinatie met zwart Leather by Connolly. Het houtfineer is duurzaam geproduceerd technisch hout van de Italiaanse specialist ALPI. Met maar liefst veertien laklagen en meerdere polijstbewerkingen bedraagt de totale afwerkingstijd voor één 801 D4 Signature in California Burl Gloss meer dan 24 uur.

Net als alle eerdere Signature-luidsprekers zijn onze nieuwe 800 Series Signature-modellen de perfecte belichaming van de productfilosofie van Bowers & Wilkins en een waardige uitbreiding van ons erfgoed in deze categorie. De beste, meest waarheidsgetrouwe luisterervaring bieden, dat is en blijft onze passie. De 800-Serie Signature-modellen zijn de volgende stap op weg naar dit doel.

Het beste van ons beste.

Dave Sheen, Brand President van Bowers & Wilkins, zei bij gelegenheid van deze introductie: “In de 800-Serie Signature komen alle geledingen binnen het merk Bowers & Wilkins, van onze collega’s in de productie tot en met de topengineeringteams van onze R&D, bijeen om de allerbeste luidsprekers te produceren die wij ooit hebben gemaakt. Ik ben ongelooflijk trots op de collectieve inspanning waarmee we de nieuwe 800-Serie Signature-modellen hebben gemaakt en ik ben heel benieuwd wat recensenten en onze klanten ervan vinden.”

De 800-Serie Signature is vanaf 28 juni verkrijgbaar bij geselecteerde dealers. De modellen zijn verkrijgbaar in twee speciale afwerkingen: