Bluesound, makers van hi-fidelity multi-room streamers en luidsprekers, heeft vandaag aangekondigd dat de POWERNODE EDGE, compacte draadloze versterker voor muziekstreaming, is bekroond met de EISA 2023-2024 compacte streamingversterkerprijs. Expert Imaging and Sound Awards, ook bekend als EISA, is een vereniging van 60 gespecialiseerde elektronicatijdschriften en websites uit 29 landen. De bij EISA aangesloten tijdschriften kiezen de prijswinnaars nadat ze duizenden producten hebben beoordeeld en getest. Prijswinnaars worden door het jaar heen beschouwd als de beste in hun categorie.

EISA Editors prijzen Bluesound’s POWERNODE EDGE vanwege zijn compacte en slanke vormfactor, installatieveelzijdigheid, brede functionaliteit en geweldig geluid.

Bestuursleden van EISA zeggen in hun officiële verklaring: “Dankzij het indrukwekkend slanke, aan de muur monteerbare chassis kan de POWERNODE EDGE vrijwel overal worden geïnstalleerd, en de compacte vormfactor wordt aangevuld met een brede functionaliteit. Deze slanke ‘just add speakers’-versterker wordt bestuurd via de intuïtieve BluOS-app van Bluesound en heeft toegang tot streamingdiensten, internetradio en muziekbestanden vanaf een netwerk of USB-opslag, terwijl verbindingen zoals HDMI eARC en tweeweg Bluetooth de veelzijdigheid nog vergroten. Het geluid, geleverd door ingebouwde versterkers en met hi-res audio-ondersteuning, is indrukwekkend.” Ze concluderen verder: “Gebruik de POWERNODE EDGE als een discrete versterker in een stand-alone opstelling of combineer hem met andere BluOS-apparaten om een ​​muzieksysteem voor meerdere kamers te vormen.”

Matt Simmonds, Bluesound’s Product Manager “The POWERNODE EDGE is the perfect segue into ‘just add speakers’ HiFi for streaming.” He goes on to say, “We created an audiophile-grade componentry with wireless multi-room capabilities and smartphone controls. These controls come together to make this amp an excellent entry point to start, extend or even complete an audio system of any size.”

De EISA Awards bestaan ​​momenteel voor de 41e keer en er zijn onder meer vooraanstaande audiojournalisten uit Europa, Amerika en Azië-Pacific lid van de organisatie. Awardresultaten worden algemeen beschouwd als een van de hoogste onderscheidingen in de hifi-industrie. Om een ​​EISA-onderscheiding te winnen, moeten producten een robuust, rigoureus en uitgebreid beoordelingsproces in twee fasen ondergaan. Na intensieve tests en audities bij de EISA-tijdschriften, dient elke journalist een shortlist in van de beste producten in elke prijscategorie. De tweede fase vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van EISA, waar een democratisch stemproces een consensus van uitmuntendheid tot stand brengt en de winnende producten bepaalt.