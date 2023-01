ArtSound lanceert met de SMART ZONE 4 AMP een krachtige streaming versterker voor vier zones die, meer nog dan de populaire SMART HYDE, gericht is op de grotere particuliere en professionele installaties. Met een vermogen van 2 x 60W (8 ohm) of 2 x 105W (4 ohm) per zone is de SMART ZONE 4 AMP in staat om elk type luidsprekers aan te sturen. Van de opbouwluidsprekers in de woonkamer tot de inbouwluidsprekers in de badkamer.

De SMART ZONE 4 AMP bouwt verder op hetzelfde platform van de andere ArtSound Smart-producten. Alle huidige en toekomstige ArtSound Smart-producten kunnen dus perfect met elkaar werken. Dit alles bedienbaar vanuit éénzelfde makkelijk te gebruiken app.

De SMART ZONE 4 AMP opent de deuren naar wereld van de muziek streaming: internetradio, muziekdiensten zoals Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz, … en nog veel meer zijn aanwezig. En dit niet voor één enkele zone, maar tot vier individuele zones. Meerdere SMART ZONE 4 AMP’s kunnen gebruikt worden in eenzelfde installatie.