Ambiente, ’s werelds toonaangevende beurs voor consumentengoederen, staat bekend om zijn vermogen om de nieuwste trends, innovaties en ontwikkelingen op het gebied van design en interieur samen te brengen. Het evenement, gehouden in Frankfurt, Duitsland, trekt jaarlijks duizenden exposanten en bezoekers van over de hele wereld. Met de focus op ambiance, lifestyle en duurzaamheid is Ambiente 2024 klaar om een buitengewoon platform te bieden voor professionals en consumenten op zoek naar inspiratie en nieuwe zakelijke mogelijkheden.

Flashback naar Ambiente 2023

“Wow – de comeback was sensationeel en overweldigend”, opent Julia Uherek, Vice President Consumer Goods Fairs, het gesprek

Na een pauze van meer dan twee jaar, kwam de internationale consumentengoederensector eindelijk weer samen in Frankfurt. De drie consumentengoederenbeurzen namen het hele beursgebouw in beslag en verwelkomden 154.000 bezoekers uit 170 deelnemende landen.

“De hoge mate van internationaliteit en de geweldige tevredenheid overtroffen alle verwachtingen. Frankfurt is de one-stop shop voor de wereldwijde consumentengoederensector”, aldus Uherek. In de volgeboekte beurshallen was er vijf dagen lang euforische reünievreugde en een levendige bestelstemming.

“Met de drie toonaangevende beurzen samen zijn we erin geslaagd wereldwijd unieke synergie-effecten te creëren. Ons markt onderzoek bewijst dit. Nu is het tijd voor fine-tuning, er is potentieel voor optimalisatie dat we willen benutten”, voegt vicevoorzitter Philipp Ferger eraan toe.

Fast Forward naar Ambiente 2024

Voor 2024 worden optimalisaties doorgevoerd rekening houdend met de feedback van exposanten en bezoekers om zo groeipotentieel voor nieuwe exposanten en om de routing voor de verschillende doelgroepen te verbeteren.

“We zijn blij met de enorme omboekingsgraad op alle drie de beurzen – in principe zijn WE al overboekt. Ook de grote spelers zijn terug op Christmasworld en

Creativeworld. Dat is een geweldig teken van vertrouwen van de industrie en spoort ons aan om het volgend jaar nog beter te doen”, zegt Fischer. om het volgend jaar nog beter te doen,” zegt Ferger.

De uitdaging is nu om aan alle behoeften te voldoen en ruimte te creëren voor groei in een volgeboekte beurs. ruimte voor groei in een volgeboekt beurscentrum: “We zijn in contact met de bedrijven om geschikte ruimte aan te bieden. Als beursorganisator willen we onze exposanten de best mogelijke plaatsing en tegelijkertijd de grootst mogelijke variatie voor onze bezoekers”.

Wat is nieuw in 2024?

Alle tekenen wijzen op groei in termen van kwaliteit en kwantiteit – vooral bij Ambiente Dining en Working en in het Global Sourcing gedeelte van Ambiente en Christmasworld. In het Dining blijft Ambiente wereldwijd de ongeëvenaarde nummer 1 met een unieke verscheidenheid aan producten voor tafel, keuken en huishouden. “We zijn in gesprek met veel exposanten die niet exposeerden in 2023. We bespreken momenteel bijvoorbeeld plaatsingsmogelijkheden met Fackelmann, Kuhn Rikon en Zwiesel.

De nieuwe indeling in het westelijke deel biedt korte afstanden en optimale structuren voor de kopers. Er zijn hier slechts kleine optimalisaties”, legt legt Ferger uit.

Voor een betere beschrijving van de productassortimenten worden de productgroepen in hal 9.2 omgedoopt tot “Clean Home & Storage Solutions” en in hal 9.3 tot “Top Deals &

Collecties”.

“Horeca is en blijft een strategisch groeigebied. Dit sluit een uitbreiding van het programma in Hal 11, maar ook daarbuiten. Zo zal de HoReCa Academy verhuist naar de foyer om meer ruimte te creëren voor nieuwe exposanten die zich al hebben ingeschreven”, aldus Ferger. In Hal 11 is er een duidelijke focus op de segmenten “Front of House” en “Out of House”. In de toekomst zullen aanbiedingen uit het segment “Back of House” te vinden zijn in het Cook & Cut gedeelte in hal 8.

