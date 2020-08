De wasmachine WW9800T leert jouw gewoontes en voorkeuren kennen, en geeft vervolgens op het scherm suggesties voor wasbeurten.

Ook de volgende stap bij het wassen, de droogfase, is een voorbeeld van de ingebouwde intelligentie van de wasmachine. Heb je een compatibele droogkast van Samsung dan kan je via de functie Auto Cycle Link deze aan elkaar koppelen waardoor de droogkast het meest geschikte droogprogramma kiest.

Ook is de WW9800T uitgerust met Samsung’s QuickDrive en EcoBubble. De QuickDrive-technologie zorgt ervoor dat de was zo’n 50 procent sneller klaar is, terwijl ook het energieverbruik met een gemiddelde daling van 20 procent daar niet onder lijdt. EcoBubble tovert het wasmiddel om in schuimbubbels dat beter de kleding doordringt, ook als je bij koude temperaturen wast. Dat laatste is natuurlijk interessant om stoffen en kleuren beter te beschermen.

Verder bepalen sensoren het gewicht en de vuilgraad van de was om vervolgens de optimale hoeveelheid water en wasmiddel toe te voegen.

Alle apparaten in Samsung’s nieuwe wasmachine line-up zijn trouwens compatibel met het slimme platform SmartThings. Zo kan je de wastijd volgen via je smartphone.

De nieuwe line-up Samsung wasmachines en droogkasten is vanaf midden oktober in België verkrijgbaar, de wasmachines kosten tussen de 500 en 1250 euro.