Plastic maakt nog steeds het grootste deel uit van onze afvalberg. AEG zet daarom een grote stap richting circulariteit. In samenwerking met Stena Recycling ontwikkelde AEG een stofzuiger die uit 100% gerecycleerde en hergebruikte materialen bestaat. Het gebruikte plastic en de verschillende componenten zijn afkomstig van afgedankte consumentenelekronica, zoals haardrogers, stofzuigers en computers. Het project pakt enkele van de grootste recyclage-uitdagingen aan terwijl het de circulariteit van huishoudelijke apparaten verder onderzoekt.

AEG, pionier op vlak van circulariteit

Jaarlijks wordt er meer dan 400 miljoen ton plastic geproduceerd. Slechts minder dan 12% hiervan is afkomstig van gerecycleerde materialen. Als gevolg hiervan worstelen fabrikanten om voldoende veilig en hoogwaardig gerecycleerde materialen te bekomen. Als pionier was de Electrolux Groep, waar het merk AEG deel van uitmaakt, de eerste in de sector om reeds in 2010 het grote publiek hierover te sensibiliseren met het Vac from the North-Sea project. Het project richt zich op het gebruik van plastic afval uit de oceanen voor de vervaardiging van stofzuigers. Het aantal producten gemaakt met gerecycleerde materialen is sindsdien in de hele industrie gestegen, maar blijft nog steeds te laag.

Een samenwerking met Stena Recycling

Om het tempo te verhogen, bundelt AEG de krachten met Stena Recycling, als onderdeel van de ‘Circular Initiative’-samenwerking. Het doel is meer inzicht te verwerven over hoe de afzetmarkt voor gerecycleerd plastic en voor nieuwe materialen werkt. Het eerste concrete resultaat van deze samenwerking is een stofzuiger gemaakt van 100% gerecycleerd plastic en hergebruikte componenten van consumentenelektronica. Dit prototype is ontwikkeld om de circulariteit van huishoudelijke apparaten te verkennen*.

“Bij AEG zijn we betrokken bij het verminderen van onze klimaatimpact tegen 2030. Het circulariteitsprincipe is hier een cruciaal onderdeel van. Bij het ontwerpen van onze stofzuigers houden we rekening met hun hele levenscyclus. Momenteel kunnen ze tot 75% gerecycleerd plastic bevatten en zijn ze voor 92% recycleerbaar. Zelfs de verpakking is gemaakt van gerecycleerde materialen. We willen de consument helpen bij het maken van duurzame keuzes. Om dit te bereiken hebben we een sterke circulariteitsaanpak nodig”, aldus Arnaud Lhoest, Consumer Activation Marketing Manager Belgium bij AEG.

Focus op 2030

Vandaag de dag is AEG de enige speler op de markt die stofzuigers van gerecycleerde materialen produceert. In dit opzicht blijft het merk evolueren en nieuwe producten op circulaire basis ontwikkelen. Tegen 2030 zal elk product uit het volledige AEG-gamma vervaardigd zijn uit ten minste 50% gerecycleerd materiaal.

Uit de ontwikkeling van het nieuwe prototype, bestaande uit 100% gerecycleerd plastic, worden de nodige lessen getrokken voor toekomstige innovaties van het merk.

AEG biedt in elk van zijn stofzuigerseries een model aan gemaakt met gerecycleerd plastic. Voorbeelden zijn: de VX8.2-lijn (bevat tussen 55% en 75% gerecycleerd plastic), de VX7-2 ECO (60%), de VX6-2-ECO (60%), de LX9-3ÖKO (60%) en de CX7-2-35Ö (50%).

Hieronder vind je de lijst van AEG stofzuigers gemaakt op basis van gerecycleerd plastic met jouw dichstbijzijnde verkooppunt:

*Het stofzuigerprototype, gemaakt van 100% gerecycleerde materialen, is een actie van het ‘Electrolux Better Living’-programma, een plan op tegen 2030 een beter en duurzamer leven mogelijk te maken voor consumenten wereldwijd.