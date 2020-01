Met een gestroomlijnde metalen behuizing, een knappe screen-to-body ratio en batterijen die superlang meegaan, zijn de nieuwe Swift 3-notebooks met Windows 10 perfect voor mensen die onderweg willen werken.

Acer onthulde deze week twee nieuwe Swift 3-modellen in de populaire ultra-draagbare notebookserie. Een 13,5-inch model (SF313-52/G) dat wordt aangedreven door de nieuwste en ondertussen tiende generatie Intel Core-processoren en een 14-inch model (SF314-42) dat wordt aangedreven door de nieuwste AMD Ryzen 4000-serie mobiele processoren.

De Swift 3-serie bestaat uit ultra-draagbare notebooks voor mensen die onderweg werken, en leveren uitstekende prestaties en oogstrelende beelden in een slanke en stijlvolle metalen behuizing.

De Acer Swift 3 (SF313-52/G) is in januari in de Benelux verkrijgbaar vanaf 799 euro. De Acer Swift 3 (SF314-42) is in april beschikbaar in de Benelux vanaf 699 euro.