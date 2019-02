Na mooie groeicijfers in 2018 (+10%) verwachten de Belgische producenten en verdelers van warmtepompen voor 2019 de definitieve doorbraak van de warmtepomptechnologie.

Het consortium Infowarmtepomp.be benadrukt dat in een persbericht naar aanloop van de bouwbeurs Batibouw 2019. Het benadrukt dat warmtepompen een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen en het aandeel hernieuwbare energie significant te verhogen, waardoor de Europese doelstellingen kunnen gerealiseerd worden.

Wel wijst het consortium er op dat woningen best eerst grondig worden geïsoleerd. De extra isolatieschil beperkt warmteverliezen en doet de warmtepomp beter renderen. Bij een renovatie kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor een hybride systeem. Dat koppelt de technologie van de warmtepomp aan andere energiebronnen of -systemen (bijvoorbeeld een condensatieketel op gas). Afhankelijk van de buitentemperaturen zoekt het systeem steeds naar de oplossing met de laagste CO2-productie of het hoogste rendement. Tijdens het grootste deel van het verwarmingsseizoen is dat de warmtepomp.

In de drie gewesten in België zijn er subsidies voor warmtepompen en een aantal gemeenten geeft een bijkomende premie. Nieuw in 2019 is dat Vlaanderen nu ook voor die warmtepompboilers een premie toekent.

Tijdens Batibouw 2019 van donderdag 21 februari tot en met zondag 3 maart, vind je de belangrijkste producenten en verdelers van warmtepompen zoals onder meer Daikin en Mitsubishi Electric in Paleis 12.

Bekijk hier de warmtepompen op Niwzi.be