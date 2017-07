Uitgelegd: wat is DTS Virtual:X?

Je hebt de dag van vandaag helemaal geen zes- of achtdelige speakerset meer nodig om een surroundgeluid in jouw woonkamer te krijgen. Met DTS Virtual:X krijg je een kamervullend geluid uit één luidspreker. Maar wat is DTS Virtual:X eigenlijk? We geven een woordje uitleg.

Begin vorig jaar werd DTS:X gelanceerd, een nieuwe codec om via een bestaande speakerset een ‘sound bubble’ te creëren waarbij het geluid van jouw televisie uit werkelijk elke richting lijkt te komen. Het grote verschil met het ‘standaardgeluid’ dat uit jouw surroundopstelling komt, is vooral dat er ook geluid van boven je lijkt te komen. Denk bijvoorbeeld bij een helikopterscène.

Wat is DTS Virtual:X?

DTS Virtual:X werkt eigenlijk zo dat het geluid bewerkt wordt om een realistische 3D-surround te creëren zonder dat je daarvoor extra speakers nodig hebt. Je hoeft dus helemaal geen bijkomende luidsprekers achter de sofa te zetten of aan het plafond te hangen. In de praktijk zal DTS Virtual:X de hoogtekanalen in een DTS:X of Dolby Atmos soundtrack, dat steeds vaker terug te vinden is op een (Ultra HD) Blu-ray schijfje, virtueel proberen weer te geven.

Naast het verwerken van in surround gemixt geluid – een audiospoor in 5.1 of 7.1 – kan je via DTS Virtual:X ook stereo audiosignalen en muziek omzetten naar een virtueel 3D surroundgeluid. Stream je bijvoorbeeld muziek via Spotify naar een ondersteunend toestel, zal het dus ook een surroundgeluid voor jouw muziek creëren.

DTS Virtual:X in de woonkamer?

De techniek is gloednieuw, maar je kan het wel al in huis halen. Yamaha’s YAS-207 is de eerste soundbar die (via een firmware-update) DTS Virtual:X zal ondersteunen.

Natuurlijk zullen we de komende maanden steeds meer toestellen met DTS Virtual:X-ondersteuning zien. De techniek werkt trouwens niet enkel op soundbars, maar ook op receivers en televisies, bijvoorbeeld.

Bovendien kan DTS Virtual:X via een firmware-update aan een apparaat toegevoegd worden, waardoor het wel eens zeer snel in heel wat woonkamers terecht kan komen.

