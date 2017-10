Vaak streamen we muziek vanaf onze smartphone naar onze muziekinstallatie of luidspreker via Bluetooth. Tot op heden bood de aptX-variant van Bluetooth de beste geluidskwaliteit, maar daar komt nu verandering in met aptX HD. Met aptX HD is volgens de makers het verschil met hi-res audio amper nog te horen.

Wat is Bluetooth aptX HD?

Eenvoudig gezegd, met aptX HD kunnen we audio in een betere kwaliteit streamen via een Bluetooth-verbinding. Jouw muziek, films en podcasts zouden hierdoor beter moeten klinken.

AptX HD is een uitvinding van de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm, die onder meer aan de wieg stond van de 4G-technologie. AptX HD Bluetooth werd voor de eerste maal voorgesteld in januari 2016.

Bluetooth aptX HD is een doorontwikkeling van de aptX-techniek, een soort algoritme of codec om muziek via Bluetooth te verzenden, in een 16-bit/48kHz kwaliteit. Die kwaliteit doet misschien een belletje rinkelen: het is dezelfde kwaliteit als het uitlezen van een CD.

Bluetooth aptX HD gaat een stapje verder dan aptX en ondersteunt muziek in een 24-bit/48kHz kwaliteit. De hoge geluidskwaliteit blijft tijdens de transmissie gegarandeerd, en klinkt volgens Qualcomm beter dan een CD. Dat is nog altijd niet de 96 of 192 kHz sample rates waar audiofielen naar streven, maar het is alvast een stevige stap in de goede richting.

Belangrijk om weten is dat de muziek nog altijd licht wordt gecomprimeerd (verhouding 4:1) om dit via een Bluetooth-verbinding te verzenden. Daarom kunnen we niet spreken van een lossless formaat.

De belangrijkste voordelen

Klinkt zoals hoge resolutie of hi-res audio

Garandeert een 24-bit muziekkwaliteit via een draadloze Bluetooth-verbinding

Is achterwaarts compatibel met klassieke aptX producten zoals hoofdtelefoons

Kan de geluidsprestaties verbeteren ook als de bron in een standaard resolutie is

Wat heb je nodig om naar aptX HD te luisteren?

De juiste hardware want via een software-upgrade is een upgrade naar aptX HD niet mogelijk. De toestellen moeten een bepaalde chip van Qualcomm aan boord hebben. Het gaat om zowel het toestel waarop je de muziek wenst af te spelen, bijvoorbeeld je smartphone, als het toestel dat je gebruikt om naar muziek te luisteren (je hoofdtelefoon).

Elk toestel dat aptX HD ondersteunt is achterwaarts compatibel met oudere Bluetooth-producten. Maar om de upgrade in de geluidskwaliteit te horen, moeten aan beide kanten van de keten aptX HD aanwezig zijn.

Omdat aptX HD nog relatief jong is zijn er nog weinig toestellen terug te vinden met ondersteuning. Dit in tegenstelling tot gewone aptX, die momenteel op zo’n 70% van de Android-smartphones aanwezig is.

Volgens de lijst met compatibele toestellen van Qualcomm, vinden we onder meer volgende smartphones en muzieksystemen terug:

LG G5, G6, V20 en V30 smartphones

OnePlus 5 smartphone

Muziekspelers van Astell & Kern

Naim Uniti producten

Dali Callisto

Sony NW-A40 Walkman, NW-ZX300, Xperia XZ1

Dat is nog een beperkte lijst maar aptX HD zal ongetwijfeld een flinke duw in de rug krijgen nu er betere software-ondersteuning aankomt voor betere Bluetooth-codecs in Android Oreo. Uiteraard moeten dan ook de hardware en licenties in orde zijn.