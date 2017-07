Uitgelegd: wat is Android Pay?

Eerder dit jaar lanceerde Google Android Pay in ons land. Met de mobiele betaalservice kan je met jouw smartphone aankopen doen. Maar hoe werkt het systeem precies en wat kan je er nog zoal mee doen?

Wat is Android Pay?

Android Pay is een gratis app in de Play Store. Met de app kan je betalingen met jouw smartphone doen. Je linkt de app daarvoor met jouw bank- en kredietkaarten. Externe ontwikkelaars kunnen Android Pay ook in hun eigen app of website integreren. Om via Apple Pay te betalen, heb je een Android 4.4 KitKat of hoger nodig. Eens geïnstalleerd, hoef je enkel jouw smartphone dicht bij een ondersteunende NFC-betaalterminal in de winkel te houden.

Wie kan Android Pay gebruiken?

Uiteraard om te beginnen enkel wie een Android-smartphone heeft. De app ondersteunt ook nog niet alle banken: enkel klanten bij BNP Paribas Fortis, Hello Bank en Fintro kunnen de dienst momenteel gebruiken. Google wil ook KBC in de nabije toekomst aan dat lijstje toevoegen.

Waar kan je Android Pay gebruiken?

Om Android Pay te kunnen gebruiken, heb je naast de app en een ondersteunende bank ook een NFC-terminal nodig in de winkel. In België is dat momenteel al bij ruim de helft van de terminals het geval. Het is dus niet zo dat je enkel bij een beperkt aantal winkels terechtkan, wat uiteraard een enorm voordeel is. Bij externe apps is de implementatie van Android Pay wel nog iets minder courant: enkel een paar grote namen zoals Uber en Deliveroo ondersteunen Android Pay al.

Is Android Pay veilig?

De vraag die je je bij elke manier van digitaal betalen wel eens stelt: is het veilig? Google bouwde dan ook enkele security checks in. Zo zal je jouw smartphone moeten gaan vergrendelen via een pincode, wachtwoord of vingerafdrukbeveiliging. Dit moet voorkomen dat jouw rekening geplunderd wordt wanneer jouw telefoon gestolen wordt. Betaal je een bedrag van maximaal 25 euro, dan hoef je jouw telefoon evenwel niet te ontgrendelen. Bij hogere bedragen, of bij drie kleine betalingen kort na elkaar, moet dat wel.

Om te garanderen dat jouw betaalgegevens veilig bewaard worden, worden jouw kaartgegevens nooit vrijgegeven wanneer je via Android Pay betaalt. In de plaats daarvan wordt een token aangemaakt met een tijdelijk virtueel kaartnummer voor jouw toestel en die transactie in kwestie. Aangezien die nummers maar een beperkte tijd geldig zijn, zijn ze waardeloos bij een data-inbreuk.

Wordt jouw smartphone gestolen, dan kan je jouw toestel via Android-apparaatbeheer van op afstand vergrendelen, wissen of beveiligen met een nieuw wachtwoord.

Wat kan ik nog zoal met Android Pay?

Met Android Pay kan je meer dan enkel betalingen in winkels uitvoeren. Het systeem zal immers ook jouw adresgegevens opslaan, waardoor het mogelijk zal zijn om rechtstreeks online bestellingen rechtstreeks te doen. Je zal ook klantenkaarten aan Android Pay kunnen toevoegen,

