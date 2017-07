Review: Philips B1 soundbar

De Philips Fidelio B1 soundbar mikt met zijn mini-afmetingen bewust op de kleinere woonkamer. Of het een succes is lees je in deze review.

Design

Wie verlegen zit om plaats in de woonkamer, zal de propositie van Philips in de vorm van de Fidelio B1 soundbar zeker weten te appreciëren. Door diens kleine afmetingen – slechts 41 cm breed, 5,4 cm hoog en 12 cm diep – past de soundbar op zowat elk tv-meubel.

Ook de subwoofer onderging een afslankingskuur. Met een breedte van amper 8,6 cm schuif je hem zo onder een kast of sofa, of geef je hem een plaatsje in de kleinste hoeken.

Onder de luidsprekergrille van de soundbar zit aan de voorzijde een wit led-display verwerkt die snel feedback geeft over de selecties die je maakt via de afstandsbediening. Zo zie je snel welke ingang actief is, en krijg je een indicatie van het volume.

Kenmerken

De B1 Nano kan overweg met de gangbare surroundformaten Dolby Digital en DTS.

Aansluiten op de televisie gebeurt best via HDMI, maar lukt ook met een digitale optische audiokabel. Een HDMI-uitgang met Audio Return Channel (ARC) is van de partij zodat de aansluiting op een tv en Blu-ray-speler geen probleem is.

Ondersteuning voor 4K HDCP2.2 ontbreekt op de HDMI-aansluitingen. Daardoor is de soundbar niet geschikt voor aansluiting op een 4K bron zoals bijvoorbeeld een Ultra HD Blu-ray speler.

Verder is er nog een USB-poort en een audio-ingang van 3,5 mm. Knap van Philips om in zo’n kleine soundbar heel wat aansluitingen te voorzien.

We koppelen de soundbar met een Sony televisie uit de XE90 Series (model 2017) via één HDMI-kabel die we aansluiten op beide HDMI ARC-poorten van soundbar en tv. Afhankelijk van de tv zal je de externe luidsprekeruitgang nog moeten selecteren.

Ook streamen vanaf je smartphone of tablet is mogelijk dankzij de aanwezigheid van Bluetooth 4.1 met aptX. Die versie van Bluetooth zorgt voor een betere muziekkwaliteit en wordt op steeds meer smartphones ondersteund. Wie een Apple iPhone heeft, streamt de AAC-muziekbestanden.

Via de USB-poort kan je een geheugenstick met muziek aansluiten maar hou er rekening mee dat die beperkt is tot WAV en MP3, en dat je ook geen app hebt om wegwijs te raken uit de bestanden op die stick.

Geluid

En hoe klinkt het geluid uit zo’n kleine soundbar? De ingenieurs van Philips moesten alvast alles bovenhalen om dit tot een succes te brengen. Onder de grille van de soundbar bevinden zich in het midden twee drivers voor het centerkanaal, en twee drivers links en rechts voor de reproductie van de linker- en rechterkanalen.

Door de gekruiste opstelling van die vier drivers is Philips er in geslaagd een opvallend wijd en ruimtelijk geluidsbeeld te reproduceren onder meer omdat ze rekenen op de reflectie van geluid op de zijmuren.

Bovendien wordt het tweetergeluid op een speciale manier geleid. Door 18 openingen in de een soort geleidende buis – telkens met toenemende diameters – worden een soort van verschillende virtuele tweeters gecreëerd, waarbij elke opening als tweeter fungeert. Die hoge frequenties komen vervolgens via reflectie op de muren bij de luisterpositie terecht. Stemmen klinken bij onze test duidelijk maar nog iets te weinig expressief en wat teruggehouden.

Qua geluidsmodi er de keuze uit Music (voor stereogeluid), Voice (voor meer nadruk op de stemmen) en Movie (waarbij surroundgeluid wordt ingeschakeld). In de praktijk gebruiken we die geluidsmodi ook echt. Vooral bij films zorgt het voor een mooi, ruimtelijk geluid. Reken echter niet op een pseudo-surroundervaring; daarvoor is de B1 te beperkt.

De draadloze subwoofer – die automatisch connectie zoekt met de soundbar – zorgt voor best wat laag geluidsgeweld ondanks zijn smalle afmetingen. De klankkast is in volume immers voldoende groot.

Het volume is spektakelrijk maar het mag toch allemaal net iets detailrijker en genuanceerder zijn. Gelukkig kan je het basniveau bijregelen via de afstandsbediening naar eigen voorkeur. Wel vinden we de cohesie met de soundbar wat zoek.

Op de afstandsbediening heb je verder nog de beschikking over opties als nachtmodus, waarbij de lage tonen sterker worden afgebouwd (enkel voor Dolby Digital geluid); en ook audio sync mochten de videobeelden niet synchroon lopen met de audio.

Review: Philips B1 soundbar Reviewed by Ruud Van Der Heyden on July 05 . De Fidelio B1 soundbar met subwoofer gebruik je best bij films en tv-reeksen en is minder geschikt voor het luisteren naar muziek. De kleine soundbar geeft een knap ruimtelijk geluid. Maar we missen toch wat details in de stemmen en cohesie in het geluidsbeeld. De Fidelio B1 soundbar met subwoofer gebruik je best bij films en tv-reeksen en is minder geschikt voor het luisteren naar muziek. De kleine soundbar geeft een knap ruimtelijk geluid. Maar we missen toch wat details in de stemmen en cohesie in het geluidsbeeld. Rating: 3.95 Reviewed byonRating:

Review: Philips Fidelio B1 soundbar Design 8.2 Kenmerken 8 Geluid 7.6 7.9 De Fidelio B1 soundbar met subwoofer gebruik je best bij films en tv-reeksen en is minder geschikt voor het luisteren naar muziek. De kleine soundbar geeft een knap ruimtelijk geluid. Maar we missen toch wat details in de stemmen en cohesie in het geluidsbeeld. De Fidelio B1 soundbar met subwoofer gebruik je best bij films en tv-reeksen en is minder geschikt voor het luisteren naar muziek. De kleine soundbar geeft een knap ruimtelijk geluid. Maar we missen toch wat details in de stemmen en cohesie in het geluidsbeeld.

Reageer