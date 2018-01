In 2018 breidt Philips zijn aanbod OLED televisies uit tot vijf modellen.

Grote baas Kostas Vouzas sprak tijdens de persvoorstelling van een erg succesvol jaar voor TP Vision, het bedrijf achter de Philips televisies. Vooral de lancering van OLED was een schot in de roos. De 55-inch 9002 OLED tv won liefst 21 Europese prijzen waaronder een EISA-award voor beste OLED tv.

Dit jaar vervoegen drie nieuwe toestellen het gamma, wat het totaal aan OLED-tv’s op vijf stuks brengt. Nieuwe reeksen krijgen de namen 973, 873 en 803.

Alle OLED-tv’s hebben driezijdig Ambilight, de Ultra HD 4K-resolutie en de vorig jaar geïntroduceerde P5 Picture Processing Engine die instaat voor de beeldverwerking. Alle OLED-tv’s die in 2018 in de handel verschijnen krijgen ook ondersteuning voor HDR10+.

Beeldkwaliteit

De voordelen van de OLED-technologie zijn ondertussen wel gekend. OLED produceert dieper zwart en reageert erg snel op bewegende beelden. De OLED-panelen die Philips voor zijn OLED-tv’s gebruikt kunnen een piekhelderheid tot 900 nits produceren en geven tot 99% van de DCI-P3 kleurenstandaard weer.

De uitstekende P5-chip zagen we vorig jaar voor de eerste maal opduiken in de duurdere televisies van het merk. Om even te recapituleren: de P5 gaat vijf variabelen die van invloed zijn op de beeldkwaliteit analyseren en aanpassen. Het gaat om de bronperfectie, scherpte, kleur, contrast en beweging. Bovendien werkt P5 met alle bronnen die je de tv serveert: van webvideo’s over digitale tv in HD tot de nieuwste Ultra HD-content via Netflix of Ultra HD Blu-ray.

Tijdens de lancering kregen we ook een voorsmaakje van enkele verbeteringen van de P5 die er misschien dit jaar nog aankomen. Het resultaat mocht er gerust zijn, dus we kijken er reikhalzend naar uit.

In de loop van het jaar volgt nog een update voor de 2018-modellen die de HDR10+ beeldstandaard mogelijk maakt. HDR10+ is de dynamische variant van HDR10 en moet het weergeven van beelden met High Dynamic Range (HDR) sterk verbeteren.

De OLED-televisies ondersteunen naast deze twee HDR-standaarden ook Hybrid Log Gamma (HLG).

Philips OLED 973

De ster in het nieuwe assortiment, de OLED 973, werd al vorig jaar op de IFA voor de eerste maal getoond en is enkel verkrijgbaar in 65-inch. Het design van de 973 (referentie 65OLED973/12) springt er uit met materialen als glas en aluminium, en een soundbar die is afgewerkt met luidsprekerdoek van het Deense textielmerk Kvadrat. De tv werd ondertussen bekroond met de Europese designprijs Red Dot Award.

Het glazen paneel achter het OLED-scherm verleent extra stevigheid aan het OLED-paneel en zorgt tegelijkertijd voor een mooi effect met de Ambilight leds. De soundbar zit verwerkt in de voet en bevat zes drivers voor een totaal vermogen van 60W. Wanneer je de tv aan de muur hangt kan de voet (en dus de soundbar) gekanteld worden en blijft dezelfde geluidskwaliteit gelden.

Philips OLED 873

De 873 (referentie 65OLED873/12) is de grotere 65-inch versie van de al bestaande 55POS9002. De naamkeuze is misschien verwarrend maar het gaat qua beeldkwaliteit en design over exact dezelfde tv’s.

Het open frame van geborsteld aluminium geeft de 873 een lichtvoetige look. Het geluid wordt verzorgd via de drievoudige ring-technologie.

Philips OLED 803

De 803 OLED tv, die in het tweede kwartaal wordt gelanceerd, houdt het qua design heel eenvoudig. Geen onnodige designexcessen maar de volledige aandacht gaat naar het beeld zelf, met een minimale rand en twee smalle voetjes die loodrecht onder het scherm staan. Daardoor rust de tv zowat volledig horizontaal op het tv-meubel. Extreme OLED noemen de designers van Philips het.

De 803 is verkrijgbaar in schermafmetingen van 55-inch (55OLED803) en 65-inch (65OLED803) . Net zoals op de 873 wordt het geluid verzorgd door drievoudige Ring-technologie.

Android en Google Assistant

Alle nieuwe OLED televisies krijgen twee afstandsbedieningen meegeleverd. Een standaard infrarood afstandsbediening maar ook een kleiner exemplaar in de vorm van een stick, én met ingebouwde microfoon. Die laatste dient om spraakbediening via Google Assistant mogelijk te maken. De eerste helft van dit jaar zal dat nog in het Engels moeten gebeuren, maar later dit jaar zou volgens Philips het Nederlands worden opgenomen als taal.

De nieuwe OLED toestellen zijn standaard voorzien van Android M, een update die meer mogelijkheden geeft aan stembediening via Google Assistant. Android M krijgt het gezelschap van een snelle quad-core processor en 16GB geheugen.

Prijzen en verkrijgbaarheid

Prijzen werden nog niet bekendgemaakt. Van zodra de tv’s beschikbaar zijn hoor je het hier als eerste.