Muziekstreaming in België brengt voor de eerste maal meer op dan cd en vinyl

Het zat er aan te komen en tijdens de eerste helft van 2017 is het zo ver. De Belgische muziekscène verdient nu meer aan streaming en downloads dan fysieke dragers als cd, dvd en vinyl.

Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de Belgian Entertainment Association (BEA), die onder meer de Belgische muziekindustrie vertegenwoordigt. De totale muziekverkopen stijgen met bijna 6% in het eerste halfjaar van 2017.

Betalend streamen via abonnementen op Spotify, Apple Music en Deezer groeide de eerste zes maanden van 2017 met meer dan 40%, tot een omzet van 25,3 miljoen euro. De cd-verkoop klokt af op 21 miljoen euro. Downloads zijn goed voor 7 miljoen euro.

Samen zijn het streamen en downloads goed voor een aandeel van 56% in de muziekverkopen.

Opmerkelijk is dat de vinylverkoop het wel goed blijft doen. Het is de enige fysieke drager die blijft groeien: met 26,4% tot een omzet van 3,63 miljoen €, of bijna 6% van de muziekverkopen.

“Via diensten zoals Apple Music, Deezer of Spotify krijg je overal toegang tot een muziekcataloog die tientallen miljoenen songs bevat. De stijgende populariteit van streaming is dan ook geen verrassing. Dat de muziekmarkt opnieuw groeit is uitstekend nieuws maar ook nodig om te zorgen dat de muzieksector economisch leefbaar blijft en de muzieklabels blijven investeren in de productie en de distributie van nieuwe muziek en lokale talenten,” besluit Patrick Guns, voorzitter van Bea Music.

