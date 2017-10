5 Hoe werkt Google Assistant in de praktijk en wat kan het zoal?

Google Assistant is ontwikkeld als een digitaal hulpje waar je vragen aan stelt, en bij eventuele antwoorden vervolgvragen kan stellen. Zo ontstaat er een primaire vorm van conversatie.

Bij elke vraag dien je eerst “OK Google” te zeggen. Op welk soort vragen Google Assistant zoal een antwoord biedt, sommen we hieronder even op. Dit lijstje is niet exhaustief.

Het laatste nieuws horen

Een heleboel uitgevers stellen hun nieuws al via Google Assistant ter beschikking. Het aanbod is voorlopig sterk Engelstalig gekleurd: Reuters TV, CBS, Fox News, CNN, ABC, WSJ, Time, New York Times, Techcrunch, CNet, Wired, Mashable, Motley Fool, BBC, Football Weekly The Guardian en Sky Sports.

Samenvatting van je dag

Krijg een korte samenvatting van je dag met het weerbericht, de dagelijkse rit naar het werk, meetings en herinneringen.

Boodschappenlijstje maken

Je kan Google Assistant vragen om herinneringen (“Reminders”) aan te maken. Bijvoorbeeld “Remind me to buy some chips”. Daarna word je gevraagd wanneer de herinnering moet worden getoond, met een locatie die je kan opgeven.

Snelkoppelingen maken naar veelvuldige taken

Via de Google Assistant app maak je zelf snelkoppelingen aan. Wanneer je dan een bepaalde zin zegt, zal Google Assistant een bepaalde actie starten. Bijvoorbeeld de combinatie “Workout Time” en “Play some music on Spotify”. De volgende keer dat je dan Workout Time zegt zal automatisch muziek worden afgespeeld.

Andere voorbeelden:

Denk bijvoorbeeld aan het typische bericht dat je wat later thuis bent

Zet alle Philips Hue lichten uit

Vraag aan Logitech Harmony om het volume van de tv te verhogen

Luisteren naar je favoriete muziek

Nu al werkt Google Assistant samen met Google Play Music en sinds kort Spotify. Later volgen nog Deezer en Soundcloud. Zo kan je vragen om wat muziek af te spelen via Spotify, of de naam en artiest van een nummer opvragen.

Streamen naar Netflix

Je kan vragen om Netflix op te starten, of zelfs iets af te spelen, door de naam van de serie of film te zeggen.

Vragen of er iets te eten valt in de buurt

Google zal de dichtstbijzijnde eetgelegenheden tonen. Je kan de openingsuren en het adres opvragen. Minpuntje is dat hij nog restuarants toont die bijvoorbeeld op diezelfde dag gesloten, ondanks dat Google over de openingsuren beschikt. Op termijn zal je ook een tafel kunnen reserveren via Open Table.

Navigeren

Vraag om naar huis of je werk te navigeren en Google Maps met routeberekening wordt opgestart.

Visuele antwoorden op tv’s met Chromecast

Op televisies zal je via Chromecast (standaard op Android televisies) later in 2017 visuele antwoorden krijgen met Assistant. Je krijgt het antwoord op de tv te zien als je bijvoorbeeld vraagt naar “Wat is er op YouTube trending?” of “Wat staat er in mijn agenda morgen?”

Betalen met Assistant

Binnenkort zal je ook betalingen kunnen doen met Assistant op je telefoon. Bijvoorbeeld maaltijden bestellen en afrekenen.

Proactieve meldingen

Ook in de planning: proactieve meldingen voor herinneringen, vertragingen in je vlucht of verkeersmeldingen. De meldingen kan je persoonlijk afstemmen.

Maak je huis slimmer met Google Assistant

Meer dan 100 merken die met smart home bezig zijn ondersteunen nu al Google Assistant op zowel Android telefoons als Google Home. Bekende merken die met Google Assistant werken zijn onder meer:

Nest (verregaande integratie vanaf eind 2017)

Verlichting zoals Philips Hue, LIFX en Osram Lightify

WeMo (Belkin)

SmartThings (Samsung)

D-Link

Honeywell

Logitech Harmony

IFTTT

Deze lijst wordt trouwens maandelijks langer.