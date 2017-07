8 verbeteringen van macOS High Sierra

Apple heeft een update van het besturingssysteem macOS Sierra aangekondigd. Onder meer de Foto’s, Siri en browser Safari moeten beter en vlotter werken.

Foto’s

De fotobeheerder wordt op quasi alle vlakken verbeterd. Er komt een overzichtelijker design en het programma moet ook qua functionaliteit een stap vooruit zetten.

De navigatiekolom zorgt ervoor dat je nog sneller naar jouw recente foto’s bladert. Voorheen was enkel het laatst geïmporteerde album zichtbaar, nu wordt dat uitgebreid naar voorgaande albums. Ga je foto’s selecteren, dan toont een teller je hoeveel afbeeldingen je al geselecteerd hebt. Continuïteit is dus een belangrijk item geworden voor Apple.

Ook de opties om jouw foto’s te gaan bewerken, zijn uitgebreid. Met Curven pas je snel het contrast en de kleur van jouw foto’s aan, terwijl je met Selectieve Kleur de verzadiging van een specifieke kleur kan veranderen. Wat ook heel handig is: bewerkingen die je met een ander programma doet, worden ook automatisch opgeslagen in de map Foto’s.

Ook de opties van Live Foto’s werden uitgebreid. Om te beginnen kan je nu ook Live Foto’s maken via jouw Mac via FaceTime en je krijgt ook meer bewerkingsmogelijkheden. Zo kan je met Lange Belichting gaan spelen met licht.

Safari

Safari komt in High Sierra met trackingpreventie, die ervoor moet zorgen dat je niet constant vervelende reclames ziet van websites die je eerder bezocht hebt. Heb je bijvoorbeeld ooit eens een pagina van een hotel bezocht, zal je de weken erna niet steeds dezelfde reclameblokken zien verschijnen op andere websites. Safari gaat detecteren wanneer websites jou volgen en gaat ervoor zorgen dat de website in kwestie je niet langer gaat storen met reclames.

Je kan ook voor elke website afzonderlijke voorkeuren gaan toepassen en bewaren. Zo kan je bij bepaalde websites een adblocker in- of net uitschakelen, of kan je instellingen kiezen om de leesbaarheid te vergroten.

Siri

Siri krijgt een nieuwe Nederlandstalige stem, die natuurlijker moet klinken. Bovendien kan je kiezen tussen een mannelijke of vrouwelijke stem.

Spotlight

De zoekfunctie Spotlight gaat nu nog meer buiten jouw lokale bestanden gaan zoeken. Je hoeft dus geen browser meer te openen en naar Google of een andere zoekmachine te surfen. Gewoon snel Spotlight openen en je zoekt ook online.

iCloud

iCloud krijgt (eindelijk) een goede deelfunctie, waarmee je jouw online opgeslagen bestanden snel kan delen met anderen.

APFS-bestanden

APFS is de naam van een nieuwe bestandsindeling die bij High Sierra geïntroduceerd wordt. De indeling is een pak sneller dan voorganger HFS+ en taken kunnen dan ook veel sneller uitgevoerd worden. Ook bestanden kopiëren gebeurt aan een sneltempo. APFS is ten slotte ook een pak veiliger: zo verlies je bijvoorbeeld bij een stroompanne geen gegevens.

HEVC-video’s

Er komt een nieuw videoformaat: HEVC ofte High Efficiency Video Coding. Dat zorgt ervoor dat filmpjes tot 40 keer kleiner worden aan dezelfde resolutie en kwaliteit. Kleinere bestanden betekenen uiteraard ook meer vrije ruimte op jouw harde schijf!

Metal 2: klaar voor VR

Dankzij de grafische interface Metal 2 kan een Mac met High Sierra op grafisch vlak een pak beter presteren en is jouw toestel ook klaar voor virtual reality.

Beschikbaarheid

MacOS High Sierra zal in principe dit najaar te downloaden zijn. De toestellen die het besturingssysteem zullen ondersteunen, zijn:

MacBook (eind 2009 en later)

iMac (eind 2009 en later)

MacBook Air (2010 en later)

MacBook Pro (2010 en later)

Mac Mini (2010 en later)

Mac Pro (2010 en later)

