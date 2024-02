De X100VI, het nieuwste model in de serie, behoudt het populaire ontwerp en compacte formaat, maar is uitgerust met een nieuwe 40,2-megapixel X-Trans™ CMOS 5 HR-sensor en de snelle X-Processor 5 beeldprocessor voor nog betere prestaties. Ook is voor het eerst in de X100-serie een 5-assige, in-body beeldstabilisatiefunctie met maximaal 6,0 stops geïntegreerd, waardoor je scherpere foto’s kunt maken, zelfs in uitdagende omstandigheden.

Belangrijkste kenmerken: