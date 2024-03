Sony kondigt met trots de nieuwe compacte standaardzoomlens aan: de FE 24-50mm F2.8 G. ​ Deze lens beschikt over een maximaal diafragma van F2.8 over het gehele zoombereik en levert, ondanks de kleine en lichte behuizing, hoge resolutie en prachtige bokeh. Deze full-frame E-mount lens heeft brandpuntsafstanden van 24 mm tot 50 mm, zodat je alles gemakkelijk kunt vastleggen, van stilstaande beelden zoals alledaagse snapshots en portretten tot video-opnamen. De FE 24-50mm F2.8 G levert hoge kwaliteit en een design dat gemakkelijk in de kleinste gear tas past.

De belangrijkste kenmerken van deze lens

Zelfs met het nieuwste optische en mechanische design, wist Sony de afmetingen van deze lens compact te houden. Deze lens heeft dan ook een filterdiameter van φ67 mm, maximale diameter van 74,8 mm, lengte van 92,3 mm en een gewicht van 440 g. ​

​​

​Deze FE 24-50mm F2.8 G lens bereikt scherpe en gedetailleerde beelden bij alle brandpuntsafstanden dankzij de opstelling van vier asferische elementen en twee stukken ED-glas (Extra low Dispersion). Dit vermindert chromatische aberratie en zorgt voor een hoge resolutie, zelfs in de uiterste hoeken van het shot.

Verder maakt de FE 24-50mm F2.8 G gebruik van een cirkelvormig diafragma met 11 lamellen, wat samen met de optimalisatie van sferische aberratie zorgt voor prachtige, zachte en vloeiende bokeh. Bovendien biedt deze standaardzoomlens uitstekende close-up prestaties met een minimale focusafstand van 0,19 m (AF) in de groothoekstand en een maximale vergroting van 0,30 x (AF).

De lens is uitgerust met twee lineaire motoren wat te zien is aan de kwaliteit van de Autofocus. De lens kent namelijk een snelle en precieze autofocus met nauwkeurige tracking en stille focus. Verder ondersteunt deze lens ook continu-opnamen op hoge snelheid met AF/AE-tracking tot 120 beelden per seconde (zoals in combinatie met de Alpha 9 III).

Voor creators die op zoek zijn naar solide videoprestaties, biedt deze lens AF-tracking voor opnamen met hoge framesnelheden van 4K 120p of FHD 240p. Daarnaast biedt deze lens ondersteuning voor Active Mode-beeldstabilisatie voor stabiele opnamen tijdens het filmen. De FE 24-50mm F2.8 G lens is ook te gebruiken met focus breathing compensation, waardoor beeldexpressie van hoge kwaliteit mogelijk is.

FX3 & SEL2450G

Het FE 24-50mm F2.8 G lens is uitgerust met gebruiksvriendelijke functies die een hoge mate van bedienbaarheid en uitgebreide controle bieden. Zo beschikt deze lens over een aanpasbare focusknop, diafragmaring, schakelaar om de klik van het diafragma AAN/UIT ​ te zetten en een schakelaar voor focusmodi. Bovendien beschikt deze lens over een fluorcoating die voorkomt dat vuil aan de voorkant van de lens blijft kleven. Dankzij het stof- en vochtbestendig ontwerp kun je de lens ook buiten veilig gebruiken, waardoor je meer vrijheid hebt tijdens het opnemen.

Beschikbaarheid

De nieuwe FE 24-50mm F2.8 G lens zal vanaf eind april bij erkende Sony dealers verkrijgbaar zijn.

Kijk hier voor exclusieve verhalen, video’s en spannende nieuwe content, gemaakt met de nieuwste camera’s. Sony’s Europese fotografiehub is beschikbaar in 22 talen en bevat productnieuws, info over wedstrijden en een actuele lijst met Sony-evenementen in elk land.

Hier kan je een productvideo van de nieuwe lens bekijken.