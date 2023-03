De helft van de Belgen (51%) geeft aan dat ze liever een duurzame, energiezuinige woning hebben die er niet helemaal uitziet zoals ze willen, dan een die er prachtig uitziet maar niet zo energiezuinig en duurzaam is. Dat blijkt uit een representatieve peiling1 van iVox naar aanleiding van BATIBOUW, dat plaatsvindt van dinsdag 14 maart tot en met 19 maart 2023.

Een opvallende evolutie, die duidelijk maakt dat de stijgende inflatie en de energiecrisis wel degelijk voor een mentaliteitswijziging hebben gezorgd. 2023 is meer dan ooit het jaar van de energie-efficiënte bouw en renovatie. Dit contrasteert met de periode van de COVID-19-crisis, waar de focus vooral lag op wooncomfort en ruimteoptimalisatie.

2 op de 5 woningeigenaren (40%) hebben concrete plannen voor het verhogen van de energie-efficiëntie van hun woning. Meer dan een vijfde (23%) is van plan te investeren in zonnepanelen en om hun isolatie te verbeteren (22%). 1 op de 10 noemt ook plannen voor het overschakelen op energiezuinige verwarmingsmethode (13%) en het vernieuwen van hun elektriciteit (8%). 6% haalt plannen aan voor het investeren in energiezuinig verluchting en domotica.

Voor tips en informatie met betrekking tot energiebesparing gaat de Belg vooral online (42%) en bij vrienden / familie (36%) te rade. Bijna 3 op de 10 (27%) gaan hiervoor (ook) rechtstreeks horen bij bouwprofessionals. Bijna 2 op de 5 Belgen (37%) met bouw- en/of renovatieplannen in het komende jaar hebben interesse om een bezoek te brengen aan BATIBOUW 2023.

“Duurzaamheid is het thema van de beurs dit jaar, dus we willen dat bezoekers onder één dak alle oplossingen kunnen vinden die ze nodig hebben. We hebben daarvoor een hele ruimte gewijd aan energie ingericht, genaamd Energy Solutions”, legt Frédéric Devos, directeur van BATIBOUW, uit.

Dagelijksebesparingen

De Belg is echter niet alleen op lange, maar ook op de korte termijn bezig met energiebesparing. Gevraagd naar de manieren waarop ze dit blijkt uit hun dagelijkse gewoontes, noemt bijna driekwart (74%) het vaker uitdoen van lichten. 7 op de 10 zeggen (ook) dat ze de deuren vaker dichtdoen om geen warmte te verliezen (70%) en dat ze de thermostaat lager zetten (68%). Verder noemen 3 op de 5 het vervangen van oude lampen door ledlampen (62%) en het besparen op water (door bijvoorbeeld te douchen i.p.v. een bad te nemen) (59%).

Iets minder dan de helft (45%) gebruikt ook vaker de ecostand op hun (af)wasmachine. Meer dan een derde (36%) sluit zelfs zijn huishoudtoestellen volledig af van de elektriciteit. 3 op de 10 (29%) zouden ook spleten en kieren in hun woning dichtmaken. Een kwart (24%) haalt tot slot ook het vervangen van huishoudtoestellen door apparaten met een betere energielabel aan.

Toch zet niet iedereen energie bovenaan de prioriteitenlijst. Een derde (35%) van de respondenten kiest volmondig voor comfort en esthetiek boven energiezuinigheid.

Belemmeringen voor meer energiezuinigheid

De factor prijs

Wanneer huiseigenaren wordt gevraagd naar de belangrijkste belemmeringen die hen ervan weerhouden hun huis energiezuiniger te maken, komt gebrek aan budget (49%) het vaakst voor in de top drie. Ook de stijging van de materiaalprijs, die intrinsiek samenhangt met het gebrek aan budget, is een belangrijk argument (47%) om niet tot een energierenovatie over te gaan.

Geen zin in renovatiewerken

Voor bijna een derde van de Belgische huiseigenaren (28%) betekent ook het ongemak om werken in huis te hebben een belangrijke belemmering.

Weg naar de premies nog altijd te weinig gevonden

Driekwart van de Belgen voelt zich onvoldoende geïnformeerd over de verschillende premies. Van degenen die bouw- en/of renovatieplannen hebben voor het komende jaar, zeggen bijna 7 op de 10 matig tot slecht geïnformeerd te zijn over de bestaande premies.

“Dit gebrek aan informatie willen we mee helpen oplossen dankzij de BATIBOUW Academy en de Matchmaking Zone2“, zegt Frédéric Devos. “Via conferenties of individuele ontmoetingen kunnen bezoekers waardevolle informatie inwinnen over onder meer de beschikbare premies en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om ervan te kunnen profiteren.”

Interesse in bouwbeurzen blijft

Bijna 2 op de 5 Belgen (37%) die het komende jaar ​ bouw- en/of renovatieplannen hebben, geeft aan interesse te hebben in een bezoek aan BATIBOUW 2023.

Onder respondenten die van plan zijn of interesse hebben om BATIBOUW 2023 te bezoeken, zegt de helft dat ze vooral gaan voor oplossingen betreffende energiebesparing (49%). 2 op de 5 zouden gaan voor kortingen/acties (38%) en het opdoen van inspiratie voor een renovatieproject (37%). 3 op de 10 (28%) noemen informatie voor een specifiek project. Een vijfde (20%) zou er graag inspiratie willen opdoen voor een bouwproject.

“BATIBOUW is de ideale plaats om bouw- of renovatieprojecten te concretiseren, ongeacht het budget, want de hele markt is er vertegenwoordigd. Informatie inwinnen en vergelijken is belangrijker dan ooit, en nergens kun je dat beter doen dan op een beurs”, sluit Frédéric Devos af.

1 Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Batibouw tussen 30 januari en 6 februari bij 1.000 Belgen, representatief op geslacht, taal, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1.000 Belgen bedraagt 3,02%.

2 De BATIBOUW Academy en de Matchmaking Zone zijn gratis, maar vereisen de aankoop van een ticket voor BATIBOUW en een online afspraak.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 14 tot en met zondag 19 maart 2023

Openingsuren

10u00 tot 19u00 elke dag

Nocturne op donderdag 16 en vrijdag 17/03 tot 21u00

Tarieven

Toegangsprijs bezoekers: € 15

Gratis toegang voor professionals op 17 maart, alleen op uitnodiging

Meer informatie op de website van BATIBOUW.