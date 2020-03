2 Videokaart (GPU)

PlayStation 5

AMD Radeon RDNA 2 met ray tracing*; 36 cu’s (compute units) aan een variabele kloksnelheid tot 2,23 GHz (10,3 teraflops*)

Afspelen van video in 4K met maximaal 120 frames per seconde (fps)

Variable Refresh Rate (VRR): een onderdeel van HDMI 2.1 waardoor aangesloten schermen de beelden even snel ‘verversen’ als dat de spelconsole ze kan tonen. Dit moet onder meer latency verminderen en de beelden vloeiender tonen.

Xbox Series X

AMD Radeon RDNA 2 met ray tracing; 52 cu’s aan een kloksnelheid tot 1,825 GHz (12,15 teraflops)

7nm-proces

Afspelen van video in 4K met 60 frames per seconde, tot maximaal 120 frames per seconde (fps) voor sommige games

Variable Refresh Rate (VRR)

Auto Low Latency Mode (ALLM): neemt automatisch de laagste latency modus van jouw scherm wanneer je speelt

*Ray tracing is een technologie die ervoor zorgt dat het licht dat op objecten valt heel realistisch is

*Teraflops staat voor Trillion Floating-point Operations Per Second en is een maat voor de ruw, wiskundige prestatie van de videokaart.

Wat betekent dit?

In theorie kan de Xbox Series X games aan een hogere resolutie en framerate afspelen, maar dat wil niet zeggen dat de PS5 zwakker is. Het zal wachten zijn op vergelijkende YouTube-filmpjes van een game voor beide platformen vooraleer we conclusies kunnen trekken.