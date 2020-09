Tijdens een virtueel event naar aanleiding van de IFA-beurs toonde Technics gisteren de opvolger van de SC-C70, de MK2-versie. De alles-in-één draadloze speaker bevat onder meer nieuwe drivers.

De originele Ottava SC-C70 werd in 2017 gelanceerd. Nieuw voor de 2020-update is een 8 cm woofer met verbeterde luchtstroom en een sterker diafragma, terwijl het diafragma van de 2 cm tweeter lichter werd gemaakt en een akoestische lens de straling in de kamer moet verbeter. Dit 2.1-systeem wordt vervolledigt door en subwoofer van 12 cm.

Al dat luidsprekergeweld zit mooi weggewerkt in een zo goed als ongewijzigde behuizing die ook plaats biedt aan een cd-mechanisme. De afwerking is ditmaal in een donker zilver.

Verder treffen we ook ingebouwde Chromecast, Bluetooth en Wi-Fi (inclusief Apple AirPlay 2) aan. Het rijtje fysieke aansluitingen bestaat uit een analoge/optische ingang en usb-poort. Er is plaats voor 9 voorkeurszenders, zoals jouw favoriete internetradiostations, een snelkoppeling naar een Spotify-afspeellijst of nummers op een usb-stick.

De SC-C70MK2 heeft ook het handige Space Tune: via een microfoon worden de akoestische eigenschappen van de ruimte waarin de radio staat in kaart gebracht, en wordt het geluid hierop afgestemd. Er zijn drie presets: vrijstaand, tegen de muur of in een hoek. Middels een app kan je dit verder tweaken.

Als een toestel met Google Assistant in hetzelfde thuisnetwerk actief is, kan je dat gebruiken om met je stem muziek te lanceren.