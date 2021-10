TP Vision introduceert een nieuw draadloos in-ear model binnen de Philips Fidelio-collectie. De Philips Fidelio T1 brengt premium sound, een eersteklas bouwkwaliteit en Europees design naar de oordoppencategorie met een meeslepende luisterervaring als gevolg.

‘Premium’ is het kenmerk van alle Philips Fidelio-producten en biedt de beste balans tussen uitstekende audio en hoogwaardig ontwerp om maximale prestaties te garanderen. De Philips Fidelio T1 is geen uitzondering en deelt het kenmerkende geluid van Fidelio met warme, natuurlijke middentonen, een diepe doch nauwkeurige bas en een algehele detailrijke luisterervaring.

De hoogste kwaliteit audioprestaties zijn gegarandeerd dankzij een geavanceerd tweerichtingsontwerp. Dit ontwerp combineert een diepe, gedetailleerde bas van een grote dynamische 10 mm-driver met de snelle en gedetailleerde respons van een speciaal geoptimaliseerde, kleine en zeer efficiënte gebalanceerde armatuurmodule. Daarnaast beschikt de Philips Fidelio T1 ook over de LDAC-codec om draadloze ontvangst en muziekweergave in hoge resolutiekwaliteit te garanderen.

De Philips Fidelio T1 heeft zes microfoons (drie in iedere oordop) met twee microfoons in elk die maximale ruisonderdrukking bieden. De uitstekende passieve geluidsisolatie wordt verder geoptimaliseerd dankzij de royale opname van zes maten siliconen oordopjes en drie maten Comply™-schuimtips voor een naadloze fit.

Krachtig, oogverblindend en intuïtief

De levensduur van de batterij is erg goed, met 9 uur aan speelduur met ANC aan en nog eens 25 uur afspelen via de draadloze oplaadcase. Voor het luisteren zonder ANC geldt 13 uur en 35 uur. Na een snelle oplaadsessie van 15 minuten bieden de oordopjes een uur luisterplezier, terwijl volledig opladen slechts twee uur duurt.

De Philips Fidelio T1 biedt een eersteklas ontwerp in zwart of zilver met subtiele details, zoals geborsteld metaal op de knoppen. Tevens is de bovenkant van de draagcase afgewerkt met duurzaam Muirhead-leer, in zwart of bruin, waaraan het Fidelio-karakter kan worden herkend.

Een IR-draagsensor detecteert wanneer de oordopjes op hun plaats zitten en kan de muziek pauzeren wanneer er een wordt verwijderd. Tegelijkertijd zorgt de rolschakelaar ervoor dat beide oordopjes afzonderlijk in mono kunnen worden gebruikt.

Met behulp van de draadloze Bluetooth 5.2-technologie, met Google Fast Pair, worden Android-apparaten automatisch en gemakkelijk gevonden om snel te kunnen koppelen. De Philips Fidelio T1 is tevens zeer intuïtief dankzij handige tikknoppen om nummers af te spelen, over te slaan en te pauzeren. Als alternatief biedt de Push-to-Talk-functie handsfree spraakondersteuning via Google Assistant.

De Philips Fidelio T1 draadloze in-ears zijn verkrijgbaar vanaf december voor een verkoopadviesprijs van €299.

Klik hier verder naar de rest van het Fidelio gamma!