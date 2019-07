Nee, dit is geen verdoken reclameboodschap. Met de Philips 7354-serie heeft Philips naar eigen zeggen een televisie in huis die je met een gerust hart kan aanbevelen naar vrienden toe.

The One To Watch komt er na uitgebreid marktonderzoek door TP Vision, het moederbedrijf achter de Philips tv’s, waarbij men zag dat het kiezen van een tv bij de meeste consumenten niet van een leien dakje liep. Het doel was dan ook een tv op de markt te brengen waarbij je als koper enkel een budget en schermgrootte dient te bepalen, en je niet hoeft druk te maken over technische specs of allerlei standaarden.

Het resultaat is The One To Watch, oftewel de Philips 7354-serie, een reeks televisies in schermgroottes van 43-inch tot 75-inch. De tv heeft een mooi design met een draaibare voet (met uitzondering van de 65-inch en 75-inch) en beschikt over driezijdig Ambilight.

Qua beeldkwaliteit kan de 4K televisie overweg met alle belangrijke HDR-standaarden: HDR10, HLG (Hybrid-Log Gamma) en de dynamische formaten HDR10 + en Dolby Vision. Inhoud van 4K / 60p kan worden afgespeeld via een van de vier HDMI 2.0b (met ALLM) -poorten of via streaming-apps.

Het scherm is uitgerust met een Direct LED-achtergrondverlichting, die in combinatie met de tweede generatie van de P5 Perfect Picture Engine met Micro Dimming Pro bovengemiddelde kleur en contrast levert.

De smart tv draait op Android TV Pie 9 en heeft een ingebouwde Google Assistant en is compatibel met Amazon Alexa. Een speciale Mediatek-chipset met 3 GB geheugen belooft een vlotte bediening.

Op geluidsvlak kan de tv overweg met het Dolby Atmos-formaat, DTS-HD en produceert het een 20W aan vermogen.

De vijf televisies in de 7354-reeks