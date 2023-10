Technics onthult vandaag de SL-1200GR2 en SL-1210GR2 high-end draaitafels met directe aandrijving, de volgende generatie van de iconische SL-1200-serie die audioliefhebbers de beste prestaties tot nu toe biedt.

De nieuwe SL-1200GR2 in zilver en SL-1210GR2 in zwart presenteren een strak ontwerp en bieden de gerenommeerde Technics-indeling voor ultieme bruikbaarheid, terwijl ze een superieure audio-ervaring leveren door de eliminatie van microtrillingen en een nieuwe stille voeding.

Gebouwd op de SL-1200GR en 1210GR, met expertise van Technics Grand Class-versterkers en multi-digitale audiospelers, omvatten nieuwe functies onder meer een stroomcircuit met lage ruis en lage spanningsvariatie en een eigen ruisonderdrukkingscircuit, voor ongekend nauwkeurig geluid. Een door Delta-Sigma(ΔΣ)-modulatie gegenereerd motorbesturingssignaal zorgt ook voor een soepelere, stabielere rotatie en de hoogste nauwkeurigheid in amplitude.

De nieuwe high-end draaitafels markeren een nieuwe mijlpaal voor Technics in de ontwikkeling van de markt voor direct aangedreven draaitafels, waardoor de 1200-serie naar een hoger niveau wordt getild door de grotere precisie te bieden waar audiofielen om vragen. De SL1200 werd gelanceerd in 1972 en werd een best verkocht model met een cumulatieve verkoop van 3,5 miljoen exemplaren. Sindsdien heeft Technics talloze draaitafelmodellen van de nieuwe SL-1200-serie uitgebracht, met evolutionaire verbeteringen op het gebied van toonarm-, schotel- en chassisconstructie, waardoor de aantrekkingskracht voor audiofielen verder gaat dan puur DJ-gebruik.

Technics onthult de volgende generatie high-end draaitafels in de iconische SL-1200-serie

“De nieuwste modellen in onze SL-1200-serie leggen de lat hoog als de nieuwe high-end draaitafels met directe aandrijving en demonstreren onze niet-aflatende toewijding aan kwaliteitstechniek die geluid, technologie en design combineert voor de ultieme manier om te genieten van de rijk geluid van analoge platen”, zegt Frank Balzuweit, Senior Product Manager bij Technics Europe.

“Door de SL-1200GR2- en SL-1210GR2-draaitafels te ontwikkelen rond de iconische direct-drive motortechnologie van Technics en onze expertise op het gebied van volledig digitale versterkers te gebruiken om motortrillingen verder te verminderen, tillen we de analoge vinylervaring naar een hoger niveau,” vult Balzuweit aan.

Stijlvol en milieubewust

De nieuwe draaitafels zijn ontwikkeld met het oog op design, met qua kleur afgestemde componenten (geheel zilver op de SL-1200GR2 en geheel zwart op de SL-1210GR2) en een nieuw aanvoelend oppervlak van de behuizing. Dit komt bovenop het veelgeprezen mechanische ontwerp dat behouden is gebleven van hun voorgangers, de SL-1200GR2 en SL-1210GR draaitafels, met een robuust, tweelaags onderchassis gemaakt van aluminium en Bulk Molding Compound (BMC), evenals de hoogwaardige gevoeligheid S-vormige aluminium toonarm en effectieve insulator feet – voor hoge weerstand tegen trillingen.

Om de milieu-impact van de verpakking te verminderen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat Technics-producten tijdens het hele traject naar de consument volledig worden beschermd, is de nieuwe verpakking voor de SL-1200GR2 en SL-1210GR2 vrij van geëxpandeerd polystyreen (EPS). In plaats daarvan is het gemaakt van slim gevormd karton, waardoor het product veilig wordt beschermd, inclusief een kartonnen doos voor de accessoires om het verwijderen en opbergen gemakkelijk te maken. Technics werkt momenteel aan het uitbreiden van nieuwe verpakkingen naar andere line-ups en het integreren van meer recycleerbare inhoud in verpakkingsmaterialen in de toekomst.

De nieuwe SL-1200GR2 in zilver en SL-1210GR2 in zwart zijn vanaf oktober 2023 verkrijgbaar bij geautoriseerde Technics-retailers.