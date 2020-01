De nieuwste tweekanaalsversterker van NAD kan maximaal 200 watt per kanaal leveren en met ingebouwde streamingmogelijkheden hoef je enkel nog twee speakers aan te sluiten om naar muziek te luisteren.

De Masters M33 heeft ingebouwde hi-res streaming via het BluOS-platform, net zoals de M10. De M33 is echter nog een stukje hoger gepositioneerd: hij maakt als eerste NAD-product gebruik van Purifi’s Ultra-Quiet Amplification techniek, die naar verluidt amper nog voor ruis en vervorming zou zorgen.

Naast BluOS, dat onder meer multiroom en hi-res streaming inclusief MQA toelaat, is de Masters M33 ook uitgerust met Apple AirPlay 2 en Bluetooth aptX HD. Dankzij de aanwezige HDMI-poort met eARC kan je zelfs het geluid van de tv integreren. Verder zijn er ook nog digitale en analoge aansluitingen voorhanden, evenals een discrete hoofdtelefoonversterker.

Omdat het over een product in de Masters-reeks gaat, kunnen in de toekomst nieuwe modules via het MDC-concept (Modular Design Construction) worden toegevoegd. De M22 beschikt ook over Dirac Live Room Correction.

De voorzijde wordt voor de helft ingenomen door een 7-inch aanraakscherm in kleur, beschermd met Gorilla Glass.

De NAD M33 zou vanaf maart 2020 verkrijgbaar moeten zijn, en is een upgrade voor de M32. De prijs zal rond de 5.000 euro uitkomen.