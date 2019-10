Het heeft enkele jaren geduurd maar muziekstreamingdienst Spotify en livestreamingdienst Twitch hebben nu beiden een officiële app voor Apple TV.

Daardoor kan je nu naar Spotify luisteren via je tv of elk audiosysteem dat op de tv is aangesloten, zonder dat je nog je smartphone erbij moet nemen. Sinds kort werkt Spotify ook samen met Siri. Zo kan je gewoon vragen om een nummer af te spelen op Spotify via Siri.

Voor gameliefhebbers is de toevoeging van Twitch natuurlijk supergoed nieuws. Daardoor kan er nu veel makkelijker worden gekeken naar livestreams van gamers en e-sports toernooien op de televisie. Elke dag volgen zo’n 15 miljoen gebruikers hun “helden” via Twitch.

Voor beide apps dien je wel te beschikken over tvOS 13, dat sinds enkele weken beschikbaar is.