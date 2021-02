Sony kondigde officieel de FX3-camera (model ILME-FX3) aan. Dit model biedt het beste van Sony’s digitale cinematechnologie met de geavanceerde functies van Alpha-camera’s. Als nieuwste toevoeging aan de Cinema Line van Sony garandeert de FX3 filmische expressie, professionele bedienbaarheid en betrouwbaarheid in één compact en lichtgewicht apparaat.

De FX3 voorziet in de behoeften van jonge makers die nieuwe manieren zoeken om hun creatieve visie te uiten. Dit model biedt perfecte focusprestaties, optische beeldstabilisatie, uitstekende opnamenprestaties uit de hand en een optimale warmteafvoer voor lange 4K 60p beeldopnamen. De FX3 garandeert hoogwaardige beeldkwaliteit onder alle omstandigheden en is eenvoudig door één persoon te bedienen. Dit alles is gebundeld in een compacte en lichte behuizing die prestaties en mobiliteit biedt om te voorzien in een groeiende behoefte om zeer hoogwaardige content vast te leggen.

“De FX3 is ontworpen om creatieve visie in werkelijkheid om te zetten”, aldus Yann Salmon Legagneur, Director Product Marketing, Digital Imaging, Sony Europe. “De camera stelt makers in staat om hun visuele expressie naar de wereld van film te brengen in de meest hoogwaardige beeldkwaliteit. Via de Sony Cinema Line-serie blijft Sony content creators in de hele wereld ondersteunen.”

Belangrijkste productkenmerken FX3:

10,2 megapixel full-frame CMOS Exmor R-back-illuminated sensor en BIONZ XR-beeldverwerkingsprocessor

Ultrahoge gevoeligheid met ISO-bereik tot 409.600 voor omstandigheden met zeer weinig licht en een dynamisch bereik van meer dan 15 stops

S-Cinetone-sfeerprofiel, geïnspireerd op het Venice-kleurpallet, ook gebruikt in FX9- en FX6- Cinema Line-camera’s, en opnemen tot 4K 120p

Compact en lichtgewicht bodyontwerp met uitstekende bedienbaarheid voor handheld-opnamen en opnamen met een gimbalstabilizer

Behuizing met meerdere schroefgaten (1/4-20 UNC) maakt het eenvoudig om accessoires te monteren

Afneembare XLR-handgreep met twee keer XLR-TRS audio input

“Active Mode”-beeldstabilisatie voor een zeer stabiel beeld bij het filmen uit de hand

Fast Hybrid-autofocus, Touch Tracking (realtime tracking) en realtime Eye-AF, ook gebruikt in Alpha-camera’s

Fast Hybrid-autofocus, Touch Tracking (realtime tracking) en realtime Eye-AF, ook gebruikt in Alpha-camera’s Ononderbroken 4K 60p-opnamen (Continu) door effectieve warmteafvoer en ingebouwde ventilator

De nieuwe FX3 camera is vanaf maart beschikbaar in de Benelux voor €4700.