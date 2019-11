DAB+ wint aan populariteit, zo bleek uit een bevraging van onderzoeksbureau Ipsos eerder deze maand. Meer dan 16 procent van de Vlamingen hebben al een radiotoestel met DAB+ in huis staan. En ook in Wallonië werd onlangs het startschot gegeven van de Waalse DAB+.

Sony zet al enkele jaren sterk in op DAB+ radio’s en heeft ondertussen een uitgebreid assortiment. Een overzicht:

XDR-S41D en XDR-S61D: draagbaar en betaalbaar

Wakker worden met muziek in topkwaliteit wordt mogelijk gemaakt dankzij de XDR-S41D. Deze draagbare portable radio kan gemakkelijk digitale signalen opvangen via de ether en omzetten naar een prachtig geluid via de DAB+ technologie. Dankzij zijn lichte gewicht en compacte ontwerp is dit model ideaal voor onderweg. De radio kan dankzij de Wake-Up en Sleep-Timer automatisch aan en uit worden gezet. De speaker heeft een uitgangsvermogen van 650mW en voor de headphone is er een hoofdtelefoonuitgang om gemakkelijk muziek te luisteren zonder anderen te storen. Naast de speaker bevindt zich een LCD-scherm waar de functies, tijd en batterijduur overzichtelijk worden getoond. Als dit nog niet voldoende is bevat de XDR-S41D vijf voorkeuzeknoppen voor 5 radiozenders. Combineer de verschillende kleuren zwart, blauw, rood en gebroken wit – waarin de XDR-S41D verkrijgbaar is – met een persoonlijke stijl of inrichting.

Mensen die hoge eisen stellen aan de geluidskwaliteit van hun portable radio zullen zeer tevreden zijn met de draagbare XDR-S61D portable radio. De DAB+ technologie van de XDR-S61D levert een geweldige geluidservaring. Evenals de XDR-S41D bevindt zich naast de speaker een LCD-scherm dat een overzicht geeft van de actieve instellingen, de tijd, functies, batterijstatus en informatie over het station wordt weergegeven. De Wake-Up en Sleep Timer zorgen ervoor dat de wekker automatisch wordt aan- of uitgezet. Uiteraard kunnen de vijf directe DAB en FM voorkeuzeknoppen niet missen bij de XDR-S61D. Sony maakt zo het vinden van muziekzenders een kwestie van slechts een druk op de knop. De radio beschikt over een hoofdtelefooningang en de XDR-S61D is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw, rood en gebroken wit.

XDR-C1DBP: wekkerradio

Onderweg genieten van je favoriete radiostations kan met de XDR-C1DBP draagbare DAB-wekkerradio. Dankzij de vijf digitale voorkeuze stations zijn kanalen makkelijk te vinden en compleet ruis loos te luisteren. Het dimbare lcd display stoort niet tijden de nachtrust en dankzij het dubbele alarm is het in te stellen om wakker te worden met de radio of zoemer. Dankzij het compacte en lichtgewicht design van slecht 560 gram en de meegeleverde back-up batterij kan de radio overal mee naartoe worden genomen en komt het nooit voor dat de radio opeens zonder stroom zit. Het is ook nog eens mogelijk om een telefoon op te laten via de USB-poort. De wekkerradio beschikt over een digitale DAB/DAB+ radiotuner waardoor het een geweldig heldere geluidsbeleving kan produceren. De XDR-C1DBP is verkrijgbaar in het grijs.