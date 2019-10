In alle stilte is Sonos in Nederland gestart met een abonnementsdienst voor het huren van de speakers. Op de Sonos site vanuit België is het abonnement (nog) niet beschikbaar.

Er zijn drie verschillende abonnementsformules voor Sonos Flex, zoals de dienst in Nederland heet. Prijzen starten vanaf 15 euro per maand voor een abonnement met twee Sonos One speakers. De abonnementen zijn maandelijks opzegbaar.

Voor 25 euro per maand krijg je bij de twee Sonos One speakers ook de Sonos Beam soundbar. Wie voor de duurste formule van 50 euro per maand gaat, krijgt daar naast de twee Sonos One speakers ook een PlayBar en een subwoofer bij. Dit thuisbioscoopabonnement wordt in de regio Amsterdam trouwens gratis aan huis geïnstalleerd.

Of deze formule gaat aanslaan of slechts een test blijkt is ons nog niet duidelijk.