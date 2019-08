Het heeft er alle schijn naar dat Sonos binnenkort met een draagbare luidspreker naar buiten komt. De eerste foto’s werden intussen gelekt en ook de persuitnodigingen voor een onbekend product zijn al de deur uit.

Uit de gelekte beelden op de Duitse site WinFuture valt al heel wat informatie af te leiden. Zo is duidelijk te zien dat de Sonos Move rust op een basisstation dat als oplaadstandaard dienst doet. Opladen kan ook met een kabel dankzij de aanwezigheid van een USB-C poort op de speaker zelf.

De roep om een draagbare speaker van Sonos klinkt al enkele jaren onder de Sonos-fans. Het merk verschool zich steeds achter de noodzaak van een Wi-Fi-verbinding. De nieuwe speaker zou nu over een Bluetooth-verbinding beschikken, zodat je muziek van je smartphone kan sturen naar de Sonos Move. Alle functionaliteit die we kennen van het Sonos-ecosysteem blijven behouden.

Of de speaker ook weerbestendig is, kunnen we nog niet afleiden uit de schaarse info. Wel bijna zeker is dat de Sonos Move een automatische versie van TruePlay meekrijgt. TruePlay is voor iOS-bezitters bekend als een manier om het geluid van de Sonos-speakers af te stemmen op de karakteristieken van de ruimte waarin de speaker staat. Het geluid van de Move zou dan aangepast worden aan de kamer of omgeving waar je hem neerzet.

De speaker zou ook samenwerken met de digitale stemassistenten Alexa en Google Assistant, al zou dat dan enkel gelden bij gebruik binnenshuis.

Meer komen we wellicht te weten op 26 augustus wanneer een persevent staat gepland.