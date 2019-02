De luidsprekers mikken op de custom install-markt en zijn specifiek ontworpen voor gebruik met de Sonos Amp.

Sonos Architectural by Sonance heten de speakers en ze zijn te verkrijgen in een plafond- en wandversie voor binnen en in een outdoorvariant. Om ze te laten werken is wel externe versterking nodig.

Gecombineerd met de Sonos Amp kan het geluid dat uit de passieve speakers komt beter op de desbetreffende kamer worden afgestemd. Dat gebeurt via het zogenaamde Trueplay, een stukje software van Sonos dat rekening houdt met de omvang, indeling en aankleding van de kamer en de equalizer aanpast voor een passend geluid.

Op de eerste buitenluidspreker van Sonos was het even wachten maar hij is er nu eindelijk. Het ontwerp werd geoptimaliseerd voor verschillende weersomstandigheden en zijn gebouwd om vocht, water, zout spatwater, warmte, uv-straling en vrieskou te weerstaan.

De Sonos Amp heeft in vergelijking met al langer in het gamma zijnde Connect Amp enkele extra’s. Er is ondersteuning voor AirPlay 2 en de versterker kan in een rack geïnstalleerd worden. Voorts heeft Sonos een HDMI ARC-poort voorzien om het geluid van de tv te verbeteren, alsook een optische aansluiting via een adapter. De output ligt ook dubbel zo hoog met 125 Watt per kanaal.

De Sonos inbouwspeakers (699 euro per paar voor de binnenversies en 899 euro voor de outdoorvariant) zijn leverbaar vanaf 26 februari. De Sonos Amp (699 euro) is er vanaf 12 februari.