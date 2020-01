ATTB, de Belgische vereniging van leveranciers van verwarmingsmateriaal, trekt in een open brief aan de politici aan de alarmbel. De vervanging van oudere verwarmingsketel gaat te traag. Het stelt voor een lage-emissiezone in te stellen voor verwarmingsinstallaties.

Het idee is nog zo gek niet. De verwarming van gebouwen vervuilt op jaarbasis bijna evenveel als het verkeer, met uiteraard pieken in de winter. Om de luchtkwaliteit te verbeteren werd al in Antwerpen, Brussel en Gent een lage-emissiezone

ingesteld met een beperkte of verboden toegang voor oude, vervuilende (diesel)wagens.

Waarom niet hetzelfde doen voor verwarmingsketels, stelt de ATTB? Vandaag zijn er nog twee miljoen verouderde verwarmingsketels en de sectorfederatie zegt dat mits de nodige ondersteunende maatregelen die tegen 2030 gerust zouden kunnen vervangen worden. In dat jaar moet België 35 procent minder CO2-uitstoot hebben tegenover 2005.

De technologie is er alvast met zuinige condensatieketels en warmtepompen, zegt het ATTB. En in landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn al de eerste stappen tot een versnelde uitfasering van oude verwarmingsinstallaties, met premies en verplichte vervanging.

Twee miljoen ketels vervangen op 10 jaar, lukt dat wel? ATTB is overtuigd van wel. Net als de vorige jaren blijft de verkoop van verwarmingsketels op gas en van alle types warmtepompen hard gaan, met groeicijfers voor die laatste van +30%. Warmtepompboilers kennen, dankzij de premies, zelfs een meerverkoop van 60%.