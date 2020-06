Zuivere lucht is belangrijk. Niet alleen buiten, óók in huis. De nieuwe line-up van slimme luchtreinigers van Samsung bedien je eenvoudig via een app. De vier luchtreinigers zijn verkrijgbaar vanaf juli.

De nieuwe lichting luchtreinigers zagen we vorig jaar al aan het werk op de technologiebeurs IFA in Berlijn. Volgende maand komen ze dus ook naar België. De nieuwe luchtreinigers werken met drie afzonderlijke luchtzuiverende en verversende lagen.

Een eerste laag, de wasbare filter, onttrekt stofdelen zoals pollen en huidschilfers van huisdieren, aan de lucht. De tweede laag, een Activated Carbon Deodorization Filter of koolstoffilter, neutraliseert de aanwezigheid van verschillende potentieel gevaarlijke gassen, zoals formaldehyde, tolueen, ethylbenzeen en styreen. Tot slot verwijdert een ultrafijn stoffilter 99,97% van de meest minuscule stofdeeltjes (tot 0,3µm, vergelijkbaar met de dikte van spinrag) uit huis.

Via handige displays kan je makkelijk de kwaliteit van de lucht in jouw woning aflezen. Ook is het mogelijk om de nieuwe luchtreinigers op wifi aan te sluiten. Op die manier kun je altijd en overal de luchtkwaliteit in jouw huis checken én de reiniger op afstand bedienen met de SmartThings-app.

Een overzicht van de 4 modellen:

Cube AX9500

Dit is het topmodel dat gebruik maakt van een Wind-Free-systeem waardoor er geen luchtstroom te voelen is. Door het kubusvormige, modulaire design kan je twee of meer Cubes combineren.

Elke unit heeft een eigen dockingstation, Laser PM-sensor en Numeric EasyView-display. De sensor monitort continu de luchtkwaliteit en spoort zelfs vervuilde stofdeeltjes kleiner dan 1,0 µm op. Op het display kun je in detail het luchtvervuilingsniveau bekijken en de totale luchtkwaliteit aflezen aan de hand van een vierkleurenindicator.

AX5500

Net als de Cube AX9500 is de AX5500 uitgerust met slimme technologie. Dit model zorgt in een razend tempo voor schone lucht. Dankzij de Front Air Inflow neemt de AX5500 eenvoudig lucht op om het vervolgens te zuiveren via het drielaagse filtersysteem en te verspreiden via de 3-Way Air Flow. Ook de AX7500 is uitgerust met een Laser PM-sensor en een Numeric EasyView-display. De sensor detecteert de kleinste stofdeeltjes in de omgeving. Op het scherm kun je in één oogopslag de luchtkwaliteit aflezen.

AX3300

Met de AX3300 controleer je dankzij de stof- en luchtsensoren eenvoudig de luchtkwaliteit in je huis. De informatie wordt weergeven op de monitor en indien nodig wordt het luchtzuiveringsproces automatisch geoptimaliseerd. De AX3300 heeft een stijlvol design en past daardoor in elk sfeervol en knus interieur. Dit blijft niet onopgemerkt: het model werd al bekroond met een IF Design Award. De Air Sensing Light vult jouw kamer met zacht en rustgevend licht.

AX3000

De AX3000 heeft een aantal handige functionaliteiten waardoor je het apparaat eenvoudig kunt bedienen. Zo zit er een slaapstand op, waarmee je comfortabel van je rust kunt genieten. Net zoals bij de andere luchtreinigers detecteren de sensoren van de AX3000 stof en lucht en kun je de luchtkwaliteit in je woning met de vierkleurenindicator real time controleren.

Uiteraard is de AX3000 makkelijk te onderhouden. Je hoeft slechts eens in de 12 maanden de achterklep te openen en de wasbare filter eruit te halen en schoon te maken. Bovendien is de AX3000 voorzien van het HEPA-filtersysteem. Dit systeem heeft een twee-in-één-functie: het zuivert lucht en gaat met de neutralistiefunctie onaangename geuren tegen.