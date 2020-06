De laatste maanden ging wie het kon massaal thuiswerken. Met de warme dagen en de pollen in de lucht, viel het snel op dat de luchtkwaliteit niet altijd optimaal was thuis. Een luchtreiniger brengt heel wat soelaas. Zoals deze twee nieuwe exemplaren van Daikin: de MCK55W en MC55W voor ruimtes tot 41 vierkante meter.

In de lucht die we inademen bevinden zich vele stoffen zoals allergenen, bacteriën, virussen en tabaksrook, die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Het is daarom belangrijk om de lucht in de woning te zuiveren.

De nieuwe luchtreinigers van Daikin beschikken over de meest geavanceerde technologieën op het vlak van luchtreiniging en bevochtiging. Zo zorgen de plasma-ion technologie en de Flash Streamer technologie voor een maximale neutralisatie van onaangename geuren, virussen, schimmels, bacteriën, allergenen en worden gevaarlijke chemische stoffen geneutraliseerd. Een hoog rendement HEPA-filter verwijdert 99% van alle fijne stofdeeltjes (tussen 0,1 μm en 2,5 μm) én raakt volgens Daikin niet verstopt.

Naast onzuivere lucht, kan ook te droge lucht een probleem zijn. De Daikin MCK55W luchtreiniger hydrateert daarom ook de lucht in de woning. De unit heeft een bevochtigingsvermogen van 500ml/uur, geschikt voor een vloeroppervlakte tot 23 vierkante meter.

Speciale sensors detecteren het verontreinigingsniveau van de lucht schakelen automatisch de toestellen in wanneer de nood het hoogst is. Desgewenst kan je ook met een timerfunctie werken. Een speciale Pollenstand tracht de pollen te vangen voor deze de grond bereiken terwijl de Turbostand voor een extra krachtige werking zorgt om de lucht in een kamer snel te reinigen bij thuiskomst.