Dit jaar zal de televisie in het Lifestyle TV-portfolio, The Frame, de helft dunner worden.

Van The Frame werden er ondertussen wereldwijd meer dan één miljoen exemplaren verkocht. Het nichemodel bewijst dat er wel degelijk een markt is voor dit type tv, naast al dat ander groot geweld.

Het model dat we in 2021 mogen verwachten is de helft dunner, en neigt nu nog meer naar de dikte van een traditionele schilderslijst. Het frame of de rand is verkrijgbaar in vijf kleuren en twee stijlen die kunnen worden gepersonaliseerd, met een moderne, schuine rand.

Bij een abonnement op The Frame’s Art Store heb je toegang tot meer dan 1400 kunstwerken.