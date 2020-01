De smartphone mikt op bedrijven waar een ongelukje met de smartphone snel is gebeurd.

Zo kan de Galaxy XCover Pro tegen water en stof (IP68), is hij bestand tegen vallen tot 1,5 meter, zelfs zonder behuizing, en krijgt de telefoon het MIL-STD 810G-certificaat voor betrouwbare bescherming tegen extreme hoogte, vochtigheid en andere zware omgevingscondities.

Kortom, een hele mondvol om te zeggen dat de smartphone breed inzetbaar is binnen bedrijven waar het personeel vaak onderweg is. Bovendien blijft de telefoon er nagenoeg als elke moderne smartphone uitzien: niet al te dik en met een uitstekend beeldscherm van 6,3-inch en iets meer dan Full HD-resolutie. Dat scherm is ook in regenweer of met handschoenen vlot te bedienen, zegt Samsung.

De stevige batterij van 4050 mAH moet het zeker een dag kunnen uithouden, en de accu is ook vlot vervangbaar door een reserve-exemplaar.

De telefoon is uitgebreid met allerhande bedrijfsspecifieke oplossingen zoals de recent aangekondigde walkietalkie-mogelijkheid in Microsoft Teams. De Galaxy XCover Pro is push-to-talk ready met zijn twee programmeerbare toetsen, zodat er de hele dag door met iedereen in contact kan gebleven worden met een simpele druk op de knop, inclusief het hoofdkantoor, dispatchers of verschillende teamleden ter plaatse.

Naast zijn robuustheid is de Galaxy XCover Pro ook gebouwd met gegevensbeveiliging in het achterhoofd. De gegevens worden beschermd door het Samsung Knox-platform dat onder meer bedrijfsgevoelige info beschermd tegen indringing, malware en andere bedreigingen. Het apparaat beschikt ook over een vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning.

De Galaxy XCover Pro is beschikbaar als Enterprise Edition voor 509 euro met twee jaar marktbeschikbaarheid en vier jaar beveiligingsupdates.