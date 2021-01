De SRS-RA5000 en SRS-RA3000 zijn twee nieuwe premium speakers die de kamer vullen met audio en tracks met Sony’s 360 Reality Audio optimaal afspelen.

Beide nieuwe speakers zijn ontworpen om een hoogwaardige en eersteklas 2-kanaals audio-ervaring te leveren voor elk type woning. Zowel de RA5000 als de RA3000 trachten een breed geluidsveld te creëren, zowel verticaal als horizontaal, zodat de traditionele sweet spot – de ideale zitplek om optimaal te luisteren – stevig wordt uitgebreid.

Van muziek uit 360 Reality Audio-tracks halen de speakers de driedimensionale geluidslocatiegegevens op, terwijl Immersive Audio Enhancement, een uniek algoritme van Sony, alle 2-kanaals stereotracks transformeert.

De RA5000 is de meest geavanceerde van de twee. Hij kan overweg met hi-res audio en heeft een drietal omhoog gerichte speakers die muziek verticaal verspreiden, en drie middelste speakers die het geluid horizontaal verspreiden. Deze worden aangevuld met een subwoofer die helpt om de kamer te vullen met een rijke, diepe bas. De RA5000 behoudt de expressiviteit van tonen in het basbereik tot tonen in het hoge bereik. Via een druk op de Immersive Audio Enhancement-knop stem je de muziekkwaliteit af op de kamer.

De RA3000 bereikt omnidirectioneel geluid met diepe bassen door gebruik te maken van een speaker met volledig bereik, een diffuser die geluid in elke richting door de kamer verspreidt en een dubbele passieve radiator om een diepe bas te produceren. De tweeterbalk produceert geluidsgolven die elkaar overlappen, zodat er een omhoog gericht golvenpatroon ontstaat. Kalibreren gebeurt hier automatisch, ook telkens als je hem uit het stopcontact haalt en ergens anders in huis gebruikt.

Verder beschikken beide draadloze speakers over nog een aantal handige functies, zoals het automatisch regelen van het volume bij elke track, ingebouwde Chromecast en compatibiliteit met Google Assistant (en Amazon Alexa), Spotify Connect, Bluetooth en NFC, en bediening via een app (Sony Music Center).

Een handige vondst is dat beide speakers kunnen worden gekoppeld aan de Sony Bravia tv’s.

De RA5000 en RA3000 hebben unieke, premium ontwerpen. Beide modellen zijn verkrijgbaar in een zwarte behuizing met contrasterende koperen accenten, terwijl de RA3000 ook verkrijgbaar is in een lichtgrijze stoffen behuizing met zilveren accenten. De RA3000 is ook vochtbestendig.

De SRS-RA5000 kost € 550; de SRS-RA3000 kost € 300. Beiden zijn verkrijgbaar vanaf februari 2021.