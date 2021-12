Dat de steelstofzuiger aan een heuse opmars bezig is op de Belgische markt, hoeft zeker niet te verwonderen. Prijs-kwaliteit van de batterijen tegenwoordig hebben een acceptabel niveau bereikt. De gebruiksduur is daardoor comfortabel te noemen en voor een redelijk bedrag koop je een steelstofzuiger die genoeg kracht en gebruikstijd heeft om je hele woonkamer te kunnen stofzuigen. Verder is het een product waarmee de verschillende merken zich kunnen onderscheiden door het introduceren van een slim product al dan niet met een mooi design. Om deze reden vind je bij alle merken in de huishoudelektro wel één of meestal meerdere steelstofzuigers in het assortiment.

Dat geldt ook voor Roidmi. Je kent deze fabrikant misschien wel van de Mi toestellen waaronder de Redmi smartphones.

Naast smartphones produceert Xiaomi onder andere draadloze steelstofzuigers. Deze dragen de merknaam ROIDMI en worden vanuit Denemarken op de Europese markt gebracht.

Op stofzuigervlak heeft ROIDMI twee soorten modellen in de aanbieding. De Nano stofzuigers, die je het best kunt vergelijken met een kleine krachtige kruimeldief. En de R- en RS-modellen plus een model met de naam H10. Dit zijn allemaal steelstofzuigers met verschillende eigenschappen.

Ik ontving de RS70, een absoluut topmodel. Dan spreken we over een stofzuiger in de Dyson-klasse die gaat voor een positie in de top van het steelstofzuigersegment.

Dyson krijgt serieuze concurrentie met de nieuwste stofzuiger van ROIDMI die niet alleen stof opzuigt. Zoals de meeste moderne stofzuigers, zal ook dit toestel niet ontgoochelen als het gaat om het draadloos opzuigen van vuil. Er zijn 3 zuigstanden, met een knop direct onder je duim kan je eenvoudig en met 1 hand schakelen naar de middelste stand of turbostand. Met deze laatste stand, kan je nog altijd 10 minuten probleemloos stofzuigen. Het OLED-display geeft exact aan hoeveel procent van de batterij nog over is.

Maar daarnaast heeft de RS70 een onbetwist voordeel, waardoor het toestel zich onderscheidt van andere. Hij verwijdert namelijk niet alleen het stof, maar kan tegelijkertijd ook de vloeren dweilen. Dankzij een verwisselbare watertank en gemotoriseerde dweilkop is deze stofzuiger erop gericht om je vloeren er volledig vlekkeloos te laten uitzien.

De roterende elektrische dubbele dweilborstel maakt gebruik van een slimme chiptechnologie om het binnendringen van water onder controle te houden, zodat de dweil vochtig blijft maar niet te nat wordt. Het meegeleverde dweilstation maakt de dweilen vanzelf weer schoon en bukken bij het dweilen behoort tot het verleden.

Bovendien verwijdert de RS70 zelfs opgedroogde vlekken en gemorste vloeistoffen met een rotatie van de dubbele dweilen van maar liefst 200 omwentelingen per minuut.

Andere kenmerken van deze stofzuiger zijn onder meer 80 minuten reinigingstijd na één keer opladen plus een dynamisch OLED-display, luchtzuiveringsfiltratie met zes niveaus en een interne antibacteriële coating die is ontworpen om microben te doden die zich in de stofzuiger zouden ophouden.

Verder is zowel de dweilkop als de zuigmond met borstel voorzien van LED verlichting. Als het een beetje donker is, gaat het licht vanzelf aan. Handig als je wil weten of er nog chips onder je bed liggen. Deze machine is ook slim verbonden met een gratis app waardoor hij kan worden gekoppeld aan een smartphone. Via een speciale app hebben eigenaren met deze connectiviteit toegang tot informatie over de batterijcapaciteit en de batterijstatus, de reinigingstijd, de resterende capaciteit van de stofbak en de toestand van het filterelement.

Als extraatje is er zelfs de mogelijkheid om te zien hoeveel calorieën je hebt verbrand tijdens het schoonmaken. Wat ons vooral opviel bij de test was het ergonomisch en superlicht design, waardoor je bij het stofzuigen minder gewicht draagt en ook minder druk op je arm en pols hebt. Het is een innovatief 4-in-1 steelstofzuiger, waarmee je de vloeren kan stofzuiger, dweilen, poetsen en ook nog te gebruiken als handige kruimelzuiger!

Kortom, wij zijn fan van deze nieuwe steelstofzuiger. Hij is mooi, ligt lekker in de hand, heeft een lange batterijduur en maakt niet zoveel lawaai. Als we dan toch een tip voor verbetering mogen geven, zou het handig zijn mocht Roidmi nadenken over een soort opbergsysteem voor de accessoires.

De RS70 wordt standaard geleverd met vijf jaar motorgarantie en twee jaar garantie op de accu.

