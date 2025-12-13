Even snel het huis schoonmaken tussendoor? Dat hoeft binnenkort niet meer. Met Spotless introduceert Bosch een nieuwe generatie robotstofzuigers met dweilfunctie die het vloeronderhoud volledig zelfstandig overneemt. Stof, kruimels en vuil verdwijnen automatisch, terwijl jij tijd wint voor andere dingen.

Bosch brengt vier verschillende Spotless-modellen op de markt, gaande van een toegankelijke instapper tot een volledig autonome topversie. Zo is er voor elk type woning en elk schoonmaakritme een passende oplossing.

Krachtig tegen elk type vuil

Alle Spotless-robots zijn ontworpen om zowel harde vloeren als tapijt grondig te reinigen. Dat gebeurt met een speciaal ontwikkelde borstel die vuil efficiënt opneemt en tegelijk voorkomt dat haren vast komen te zitten. Dankzij de hoge zuigkracht worden ook hardnekkige vervuilingen moeiteloos aangepakt.

Naast stofzuigen kunnen alle modellen ook dweilen, wat fijnstof en vlekken helpt verwijderen. Afhankelijk van het model gebeurt dat met een statische dweilpad of met roterende dweilpads die intensiever reinigen en ook randen en hoeken beter meenemen.

Vier modellen, vier niveaus van comfort

De Bosch Spotless is het instapmodel binnen de reeks. Deze robot stofzuigt en dweilt met een statische dweilpad en laadt zichzelf op aan een eenvoudig basisstation. Ideaal voor kleinere woningen of voor wie het dagelijkse vloeronderhoud wil automatiseren zonder extra functies.

De Spotless+ bouwt hierop voort en voegt een belangrijk gemak toe: het dockingstation leegt de stofbak automatisch. Dat betekent minder onderhoud en minder tussenkomst van de gebruiker, terwijl de schoonmaakprestaties hetzelfde blijven als bij het basismodel.

Met de Spotless Max betreedt Bosch het premiumsegment. Dit model gebruikt twee roterende dweilpads die harder inwerken op de vloer en automatisch tot in randen en hoeken reiken. Het uitgebreide nat-droogstation neemt vrijwel alle onderhoudstaken over: dweilpads worden gewassen en gedroogd, water wordt bijgevuld en de stofbak geleegd. Dit maakt de Spotless Max bijzonder geschikt voor grotere woningen en gezinnen.

De Spotless Max Cam is het topmodel en voegt daar nog extra intelligentie aan toe. Dankzij een geïntegreerde camera en geavanceerde obstakeldetectie navigeert deze robot uiterst nauwkeurig, zelfs in druk ingerichte ruimtes. Alles verloopt volledig automatisch, tot en met het starten van een schoonmaakbeurt met een simpele tik tegen de bumper — handig wanneer je je handen vol hebt.

Slimme navigatie en eenvoudige bediening

Alle Spotless-robots maken gebruik van sensoren en lasernavigatie om zich veilig en efficiënt door het huis te bewegen. Ze rijden netjes langs muren, vermijden obstakels en passen hun schoonmaakgedrag automatisch aan het type vloer aan. Bedienen doe je eenvoudig via de Bosch Home Connect-app, waar je schema’s instelt, zones afbakent en de voortgang volgt. Ook spraakbediening behoort tot de mogelijkheden.