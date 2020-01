Voor 2020 mogen we alvast enkele premium led televisies in de reeksen 9435 en 9235 verwachten. Beiden zijn voorzien van een Bowers & Wilkins geluidssysteem. Er komt ook een 43-inch model in de nieuwe Performance-serie 8505.

De Philips 9435 led televisie, in formaten van 55 en 65 inch, beschikt over hoogstaande 2.1.2 speakers van het Britse luidsprekermerk Bowers & Wilkins. Philips TV heeft daar ondertussen al enkele jaren een samenwerking mee.

De speakers zijn goed voor 50 watt muziekvermogen en hebben speciale omhoogstralende drivers. De Philips 9235 moet het met een iets beperkter systeem van Bowers & Wilkins stellen, zonder die specifieke hoogtedrivers. De speakers doen meteen dienst als tafelvoet voor de tv, en zijn afgewerkt in akoestisch transparant speakerdoek in Kvadrat-stof.

Beide televisiereeksen hebben een 4K-resolutie en zijn compatibel met Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ en HLG, zoals dat trouwens voor alle Android TV-modellen van Philips geldt in 2020.

De Philips 9235 is enkel in 43-inch verkrijgbaar en heeft een iets andere led achtergrondverlichting voor het tonen van beelden. Beiden beschikken wel over Micro Dimming Pro en de P5 Perfect Picture Processing Engine.

De 9435 heeft een geanodiseerd zilverkleurig metalen frame met donker verchroomde afwerking; dat van de 9235 is een gepolijst zilverkleurig metalen frame. Net zoals bij de nieuwe oled tv’s wordt er een premium afstandsbediening meegeleverd. Die heeft verlichte toetsen en is bekleed met leder.

Performance-serie

De Performance-serie (modelreeks 8505) mikt op het middensegment met vijf beeldformaten vanaf 43 inch tot 70 inch. De led televisies draaien op Android TV inclusief Google Assistant en beschikken over driezijdig Ambilight.

De drie kleinere modellen (43, 50 en 58 inch) hebben een zilverkleurige centrale draaivoet die schuin op de tafel is gericht. De 65 inch versie heeft een vaste lichte zilverkleurige centrale gebogen voet. Het 70 inch model tot slot heeft een voet die op twee manieren kan worden gemonteerd. Alle modellen hebben voldoende ruimte voor de plaatsing van een soundbar van maximaal 7 cm hoog.

Adviesprijzen en een releasedatum volgen later.