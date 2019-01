Alle nieuwe Philips televisies uit 2019 die draaien op het smart tv-platform Android TV zullen van bij de lancering de meest recente versie ervan gebruiken, namelijk Android 9 Pie. Ze zullen ook beschikken over de ingebouwde Google Assistant en, voorlopig in onze regio nog onbruikbaar, de Works with Alexa-functionaliteit.

Google Assistant verschaft snel toegang tot entertainment, antwoorden en het bedienen van apparaten in huis. Vind de nieuwste bioscoophit, bekijk de stand van een wedstrijd of dim de lichten eenvoudig en alleen met je stem.

Voor de spraakbediening zit in elke meegeleverde afstandsbediening een microfoontje ingebouwd, dat je expliciet moet activeren door een knop in te drukken. In een demo liet TP Vision, het moederbedrijf achter de Philips tv’s, zich ontvallen dat er testen werden gedaan met microfoontjes ingebouwd in de tv, maar dat die ongewild geluid tijdens het afspelen van content oppikten, en willekeurig het Android TV-systeem in de war stuurden.

Philips verwacht dat de Nederlandse taal in de loop van 2019 echt naar het Android TV systeem zal komen. Een tussenoplossing is de aanschaf van een Google Home speaker die wel al beschikbaar is in de Benelux.

Amazon Alexa

Wie Alexa via de tv wil bedienen dient op de Android tv’s van Philips een slimme speaker zoals de Amazon Echo te koppelen. Zodra het apparaat is ingesteld met de Philips Smart TV Voice Control-optie, heb je als gebruiker toegang tot dezelfde functies als tv’s met ingebouwde Alexa, zoals de mogelijkheid om het kanaal te wijzigen, compatibele smart home-apparaten te beheren en meer.

Deze spraakbediening voor Amazon Alexa wordt als eerste gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland; Frankrijk, Italië en Spanje volgen later in 2019. Wanneer de Benelux aan de beurt is, is niet geweten.

Wat met oudere modellen?

Wat oudere Android-apparaten van Philips betreft, is de introductie van Android Oreo op bestaande Philips tv’s met Android TV in december 2018 begonnen. In 2019 wordt dit voortgezet met een update naar Android P, voor de volledige line-up van 2018 voor Android TV en bepaalde Philips Android TV-apparaten van 2017.

Saphi OS en ingebouwde Alexa

De televisies in de 6000-reeks maken gebruik van het door Philips TV ontwikkelde Saphi OS. Voor de modellen met serienummer 6814 werd zelfs de Alexa-functie volledig geïntegreerd. Een speciale Alexa-knop op de afstandsbediening geeft een blauwe led weer wanneer het is ingeschakeld. Het Ambilight-systeem van Philips toont ook blauwe geanimeerde effecten die de verschillende aandachtstoestanden van Alexa weerspiegelen.